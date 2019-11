Spielewochenende und Spieltag mit den Letteraner Brettspielern

Die erste ist ein zusätzliches Spielewochenende direkt nach der Spielemesse in Essen. Gleich das Wochenende nach der Messe konnten viele der Neuheiten ausgiebig gespielt werden! Wir hatten auch noch Glück, dass es einen Feiertag gab und so konnten zum Teil 24 Brettspieler vier Tage lang spielen und spielen und nochmal spielen! Wir lieben ja unseren Schäferhof in der Lüneburger Heide und so haben wir uns sehr gefreut, dass wir die Saison dieses schönen Hauses nicht nur mit unserem Spielewochenende im März beginnen sondern nun auch im November beenden können! Das Haus hat sich voll auf unsere Bedürfnisse eingestellt, wir können es mit unseren Spielen bevölkern. Sehr schön war auch, dass uns viele Verlage ihre Neuheiten schon mitgegeben haben und wir somit eine große Auswahl vor Ort hatten.Die nächste Änderung betraf unseren. Der findet ja schon seit vielen Jahren Ende November mit demzusammen im Kursana Domizil in Letter statt. Im letzten Jahr gerieten wir mit 50 Besuchern an das Ende der Kapazitäten, schließlich ist es ja ein Pflegeheim und öffentliche Räume stehen nur begrenzt zur Verfügung.Da kam uns die Stadt Seelze sehr entgegen, wir konnten dieses Jahr erstmalig das Veranstaltungszentrum Alter Krug in Seelze nutzen. Dies bedeutete natürlich einen höheren logistischen Aufwand, die Spiele mussten angeschleppt werden, für Kuchen mussten wir selbst sorgen und am Ende musste alles wieder tip top verlassen werden. Dafür bekamen wir aber einen großen Raum mit vielen Tischen, die sich auch perfekt zum Spielen eigneten. Die Akustik des Raumes war hervorragend, man störte sich nicht gegenseitig, auch wenn an mehreren Tischen erklärt wurde. Eigentlich alles prima.Es fehlten nur die Besucher! Mir war klar, dass eine neue Örtlichkeit sich erstmal bewähren muss, aber dass dann nur 24 Besucher kamen hat mich doch ein wenig enttäuscht. Woran es lag müssen wir nun intern klären und uns überlegen wo der nächste Spieltag stattfinden kann.Doch die wenigen Besucher waren begeistert. Es konnten so viele Neuheiten ausprobiert werden, das Ambiente war perfekt und so wurde von 11 Uhr bis kurz vor Mitternacht eifrig gespielt.Eine kleine Pause gab es - wir sind zum Abendessen in das nebenan liegende Restaurant Flügels gezogen, die uns in kürzester Zeit mit sehr leckerem Essen verwöhnten. Da freuen wir uns schon auf die Weihnachtsfeier, die wir dieses Jahr auch dort ausrichten werden!Was kam denn nun auf die Tische? An beiden Veranstaltungen haben uns die Verlage Abacusspiele, dlp-Games, Feuerland, Game Factory, Hans im Glück, Huch!, iello, Kosmos, NSV; Ostia Spiele, Pegasus Spiele, Plan B, Schmidt Spiele und der Zoch Verlag mit ihren Neuheiten unterstützt. Dafür sagen wir herzlichen Dank!En paar Eindrücke möchte ich Euch schildern:Vongefiel das Spiel. Nach dem japanischen Sprichwort „nichts sagen, nichts hören, nichts sehen“ muss das Team es schaffen mit Bausteinen ein Gebäude zu bauen. Der Architekt, der den Bauplan kennt, darf nichts sagen, der Bauleiter muss die Gesten beschreiben und der Bauarbeiter kann nicht sehen was er bauen soll. Ich glaube, ich muss nicht sagen, dass dieses Chaos einfach nur Spaß macht!Ein sehr beliebtes Gruppenspiel ist Orleans von. Da hat es mich sehr gefreut, dass mir Rainer Stockhausen das aktuell erschienenefür die Gruppe mit gab. Die Spieler durchlaufen in den beiden Stories Das erste Königreich und Die Gunst des Königs aufeinanderfolgende Epochen, deren Bedingungen und Regeln unterschiedlich sind. Das Spielsystem kennen wir von Orleans, die Stories geben dem Spiel aber noch einmal einen ganz besonderen Reiz.Ein weiteres, sehr beliebtes Gruppenspiel ist von. Das Spiel hat ja auch den Preis „Kennerspiel des Jahres 2019“ gewonnen. Zur Messe erschien nun eine Erweiterung mit europäischen Vögeln. Die wurde gestern natürlich gleich ausprobiert und bringt nicht nur neue Vögel sondern verbessern durch neue Eigenschaften auch noch die Interaktion zwischen den Spielern.Das Spielist noch auf dem Postweg, ich rechne damit, dass wir es beim nächsten Spielabend dann vorstellen können.Insentführte uns der Verlag. Es ist ein Familienspiel in dem man an mysterischen Orten Abenteuer besteht, Schätze sammelt und sich vor Kobolden in Acht nehmen muss. Wir hatten Spaß mit dem Spiel und werden es bestimmt in Runden mit Kindern nochmals auf den Tisch bringen.Vom Verlaggibt es das Spiel. Im ersten Teil des Spiels Auf den Spuren von Marco Polo sind wir nach Peking gereist seid, nun geht es von dort aus über verschiedene Routen quer durch Asien. Im Auftrag des Khan müssen wir verschiedene Aufgaben erfüllen. Es ist ein eigenständiges Spiel mit neuen Charakteren und einer neuen Schlusswertung mit dem Spielgefühl des Grundspiels, es erschien uns noch eine Spur strategischer.Ein besonderes Spiel konnten wir vonausprobieren. Inspielen wir in zweit Teams, den Aliens und den Ägyptern. Jeder Ägypter präsentiert verschiedene Gegenstände, die eine gemeinsame Eigenschaft besitzen. Dieses System erinnert ein wenig an Codenames. Doch dann müssen die Aliens versuchen, diese Gegenstände zu erkennen und schreiben den Ägyptern das entsprechende Wort in ihrer Sprache auf. Diese Sprache müssen nun die Ägypter enträtseln und die Wünsche der Aliens zu erraten. Wir haben ein wenig gebraucht um das System des Spiels zu erkennen, doch dann hatten wir viel Freude daran.Der Huch! Verlag hat auch den Vertrieb vonübernommen, so haben wir auch von diesem Verlag zwei sehr schön gestaltete Spiele erhalten. Beibetätigen wir uns als Gärtner, legen mit den Plättchen in der Wüste Beete an, pflanzen Bäume. Inist ein Städtebauspiel. Beide Spiele haben durch die schöne Aufmachung einen hohen Aufforderungscharakter und spielen sich auch sehr gut.Derhat uns seine gesamten Neuheiten mitgegeben, so hatten wir eine große Auswahl. Sehr pfiffig fanden wir, ein kooperatives Stichspiel. In mehreren Leveln müssen wir Aufgaben erfüllen, viel zu oft sind wir daran gescheitert, doch wir geben nicht auf!Sehr gut kam in mehreren Runden dasl an, ein kooperatives Deckbauspiel. In sieben Büchern müssen die bekannten Charaktere Aufgaben erfüllen, Gegner bekämpfen. Hier ist es wichtig, dass immer eine Gruppe zusammen spielt, in meiner Gruppe haben wir fünf Bücher geschafft!Viel Spaß hatten wir in der. Wer den schrägen Humor von Marc-Uwe Kling kennt (Känguru Chroniken), hatte noch mehr Spaß! Doch das Würfelspiel funktionierte, ein weiteres Würfelspiel, das wohl öfters auf die Tische kommen wird!Das kooperative Bauspielist eine Adaption des PC-Spiels an dem sich die Geister scheiden! Die einen fanden is richtig klasse und haben es gerne zum wiederholten Male gespielt, die anderen hatten überhaupt keinen Spaß daran. Aber Spiele müssen ja nicht allen gefallen, wie gut, dass wir unterschiedliche Geschmäcker haben und es für jeden Geschmack auch etwas gibt.Ich konnte noch nicht alle Spiele des diesjährigen Verlagsprogramms ausprobieren und freue mich auf die nächsten Spielabende. Simone hat schonvorbereitet und wird dies bestimmt demnächst erklären.erfreut uns immer mit kleinen pfiffigen Spielideen!entführt uns nach Ägypten, mit unseren Würfeln müssen wir Bauwerke errichten. Wieder ein Würfelspiel, das Spaß macht, man kann es kaum glauben!bekam nun ein Brett und hat nun noch mehr Möglichkeiten!Vonbekam ich auf der Messe die Frage gestellt „“ Als ich freudig Kaffee antwortete bekam ich ein kleines Spiel in die Hand gedrückt. Hier müssen die Spieler Zutaten zum Frühstück sammeln, ein nettes kleines Spiel für zwischendurch. Der Gag ist, dass es in einer kleinen Blechschachtel erschienen ist, perfekt zum Mitnehmen auf die Reise. Ich werde es mit Sicherheit bei meiner nächsten Reise mitnehmen!Es hat Tradition, dass wir im Rahmen unseres Neuheitentages auch denveranstalten. Der Verlag schickt vielen Clubs vier Spiele, die dann ausgiebig getestet werden können. Dieses Jahr waren das Evidence, Der Kartograph, Der Bücherwurm und Bumúntú. In etlichen Spielrunden kamen die Spiele auf die Tische. Bei dem Spielbesticht das schöne Material. Tiere müssen vom Plan eingesammelt werden, jedes Tier hat eine eigene Bewegungsmöglichkeit. Das ist am Anfang verwirrend, macht aber den Reiz des Spieles aus. Beimmuss jeder Spieler die besten Länder kartographieren um die meisten Punkte zu erhalten. Natürlich gibt es auch hier Monster, die vom Gegner eingezeichnet werden und diesen Plan zu verhindern suchen. Mit einer fast unbegrenzten Spieleranzahl ist dieses Spiel perfekt für große Runden geeignet. Wir haben es gestern z.B. mit 8 Personen gespielt!ist ein Bluffspiel in dem die Mitspieler schnell die besten Stories entdecken müssen. Das Thema ist ein wenig aufgesetzt, das Spiel machte in unseren Runden viel Spaß. Es spielt sich flüssig und schnell, so dass man gleich eine zweite Partie hinterher spielen kann.Wer gerne Wortspiele mag, ist beiman der richtigen Adresse. Schnell die richtigen Worte zu den ausliegenden Buchstaben zu finden ist hier die Aufgabe. Auch hier wurde gleich eine zweite Partie gespielt, ein flottes Einsteigerspiel.Sehr gefreut hat mich, dass wir vom Verlagdas neuebekommen haben. Wir lieben die beiden anderen Azul Spiele, dieses hat den Mitspielern wieder sehr gut gefallen. Vielleicht eine Spur strategischer als die Vorgänger und natürlich mit dem schönen Material kam es in vielen Runden sehr gut an!Derunterstützt uns auch immer sehr großzügig. Dieses Jahr konnten wir die Neuheit ausprobieren. Ganz schön knackig, da kam man ganz schön ins Grübeln. Toll fanden wir, dass die Erweiterungen schon mit in der Schachtel waren, so konnten wir mit der "einfachen" Variante anfangen und freuen uns bei den nächsten Spielabenden dann auf die Erweiterungen.Für die Freunde des Würfelns gab esIst das nicht wirklich einen Tick pfiffiger als das Vorgängerspiel? Es wurde jedenfalls mit viel Freude gespielt!Auch vomkam ein großes Paket mit etlichen Spielen. Natürlich spielen wir keine Kinderspiele….! Trotzdem kamenundgestern auf die Tische! Ab durch die Mauer hat ja in Essen den Preis innoSPIEL für die innovativste Spielidee erhalten. Zu Recht, wie wir finden! „Das ist ja gar nicht so einfach, wie funktioniert das denn?“ Das Spiel wurde gleich mal ausgeliehen um auszutesten ob es ein gutes Weihnachtsgeschenk für Nichten und Neffen ist (oder ob man zu Hause herausfinden kann wie es funktioniert?!). Go Gecko Go wurde zum Kinderspiel des Jahres 2019 nominiert, ein pfiffiges Wettrennen. Auch hier hatten die Besucher Spaß!Ihr seht, man kann bei uns jede Menge verschiedenster Spiele kennen lernen!Die Spiele bleiben in unseren Gruppenschränken und können bei den nächsten Spielabenden gespielt werden.Wir treffen uns jeden ersten und dritten Freitag im Monat ab 19 Uhr im Kursana Domizil in Letter und freuen uns immer über Gäste.