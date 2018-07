Reform 2018 - Ein Gespräch mit Zeitzeugen!

1533 - Reformation und Revolte in Hannover

Prof. Dr. Carl-Hans Hauptmeyer führt ein öffentliches Interview mit Anton von Berckhusen:

1533

Seit einem Jahrzehnt hatte sich die Lehre des MartinLuther in Hannover verbreitet. Nicht nur kirchlicheReformation wurde gefordert, sondern immer öfter mehr Mitbestimmung der Bürger in allen städtischenAngelegenheiten. Ein Bürgerschwur auf dem Marktplatz bekräftigte dies. Das hatte Hannover noch nie erlebt:Die städtische Bürgerschaft stellte sich gegen denherrschenden Rat und vertrieb ihn schließlichaus der Stadt!Regionalhistoriker von der Leibniz Universität Hannover, hat in Harenberg einen echten Zeitzeugen aus jener vergangenen Epoche zu Gast, nämlich den ersten Bürgermeister nach Vertreibung des alten hannoverschen Patriziats, Anton von Berckhusen. Er steht Rede und Antwort zu den aufregenden Ereignissen des Jahres 1533, die zu schweren Auseinandersetzungen mit dem Herzog von Calenberg führten und die Stadt viel Geld kosteten. Die Reformation aber siegte, Hannover blieb eine wirtschaftlich erfolgreiche Stadt und alsbald folgte auch die Reformation auf dem Lande.in Seelze bekannt als „Reitergeneral Michael von Obentraut“, taucht ein in die Rolle des Ratsherrn und Bürgermeisters Anton von Berckhusen. Wie dieser unblutige aber nicht minder umwälzende Umsturz und die Einführung der Reformation von Statten ging und welche aufregenden Szenen sich auf dem Marktplatz der Stadt abspielten, davon berichtet er in seinen persönlichen Lebenserinnerungen und stützt sich dabei auf Archivalien aus der Zeit sowie auf die alten Ratsbücher. Damit liefert er eine authentische und höchst lebendige Darstellung der dramatischen Ereignisse, die vor fast 500 Jahren die gesamte Bevölkerung der Stadt aufwühlten.Eintritt 16.00 €Vorverkauf: Petri & Waller, Hannoversche Str. 13A, 30926 SeelzeTOTAL Tankstelle, Harenberger Meile 39, 30926 Seelze, HarenbergKarten immer auch in begrenzter Zahl an der Abendkasse