Radspaziergang in Seelze

Der Verein "Letter-fit: Miteinander-Füreinander" e.V. führt auch in diesem Jahr am 24.7.21 wieder einen Radspaziergang durch - in und um Seelze. Diesmal gibt es Geschichten zum Wandel der Ortschaft von der Landwirtschaft zum Industriestandort.

Die Tour wird ca. 15-18 Km dauern und ist wegen der zahlreichen Pausen auch für Ungeübte geeignet. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Bücherschrank. Die Rückkehr ist für ca. 17 Uhr geplant. Natürlich wird auch eingekehrt (ohne Verzehrzwang - Maske nicht vergessen).

Für die Zeit bis zur Einkehr bitte Verpflegung mitnehmen und sich der Witterung entsprechend schützen.



Um eine Anmeldung unter letter-fit@web.de mit Angabe der Kontaktdaten und Angaben zu 3G wird gebeten, aber auch spontan kann man noch dazu kommen, wenn es von den Corona-Regeln her reicht.

Um eine Spende wird gebeten.