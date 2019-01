Jahreshauptversammlung LandFrauen Seelze

Da tut sich was bei den LandFrauen



Bei den LandFrauen in Seelze standen dieses Jahr im Januar Wahlen an und so war es an der Zeit, den Vorstand, der die Geschicke der LandFrauen für vier weitere Jahre lenken soll, neu zu wählen.

Die Wahlauszählung wurde durch Petra Paland von den Kreis-LandFrauen unterstützt. Der neue Vorstand setzt sich aus vorstandserfahrenen Damen und aus Neulingen zusammen. Aus der Vorstandsdoppelspitze verabschiedete sich Veronika Förster. Waltraut Weiland, ein bekanntes Gesicht bei den LandFrauen - auch auf Kreisebene - wurde als 1. Vorsitzende wiedergewählt. Das Ausscheiden von Förster bedauert sie sehr, mit ihr hatte sie immer eine verlässliche Partnerin an ihrer Seite.Unterstützt wird die 1. Vorsitzende zukünftig von den neu gewählten Damen Claudia Kiene (Kassiererin) und Angelika Möller (Schriftführerin). Als Beisitzerinnen wurden Kerstin Hölscher und Gerda Weiß in ihren Ämtern bestätigt. Mit Elke Schroth konnte als Beisitzerin ein neues Gesicht für den Vorstand gewonnen werden.Zum Klönen war natürlich noch genug Zeit, ein Rückblick ließ das Jahr 2018 noch einmal Revue passieren. Es wurden Bilder der letzten mehrtägigen Fahrt nach Berlin gezeigt und so ging eine spannende Jahreshauptversammlung zu Ende.Der Fortbestand der Seelzer LandFrauen ist gesichert, …vorerst. Die LandFrauen würden sich sehr freuen, im neuen Jahr viele Frauen im „Mittelalter“ begrüßen und begeistern zu können. Gäste sind bei den Veranstaltungen herzlich willkommen. Sie müssen – wie alle anwesenden LandFrauen auch – ihre Verzehrkosten bei der Veranstaltung bezahlen. Es steht eine Spendenkiste bereit, die gerne gefüttert werden möchte, damit auch im kommenden Jahr wieder spannende, entspannende, lustige und lehrreiche Vorträge eingekauft werden können. Die nächste Veranstaltung findet am 12.02.2019 um 16:00 Uhr im Restaurant Hafenblick statt. Thema wird sein, „Wenn Pflanzen reden könnten – Bauerngartenpflanzen erzählen ihre Geschichten“, Referentin: Sandra Raupers-Greune.