Herbstferien und Müllsackspendenaktion

Seelze/Letter: Altes Rathaus | Die Vertrauensbücherei des Vereins "Letter-fit: Miteinander-Füreinander" e.V. im Alten Rathaus Letter ist wegen der Herbstferien am Montag, dem 9.10.17 geschlossen. Am 2.10.17 besteht noch mal Gelegenheit sich mit Urlaubslektüre zu versorgen.



Ab 16.10.17 die die Vertrauensbücherei wieder ganz normal montags zwischen 16:15 und 17:45 Uhr geöffnet.



Es besteht dann auch wieder die Möglichkeit überzählige Restmüllsäcke zu spenden, die ab November gegen eine Spende von Menschen abgeholt werden können, die mit ihrem Kontingent an Restmüllsäcken nicht auskommen, z.B. wegen Windeln, Tierstreu, Aufräumaktion etc.

