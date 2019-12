Das myheimat-Team wünscht frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr !!!

aufbewahrte

Liebe myheimatler . . . . . . dieses JahrEuer Fleiß hat dazu geführt, dass insgesamt rundgeschrieben undverfasst worden sind. Danke dafür! Ohne euch wäre myheimat nicht so eine vielseitige und spannende Plattform.Eure Beiträge, Bilder, Schnappschüsse und Diskussionen machen die mh-Community zu dem, was sie ist.mit welchen Beiträgen und Bildern ihr uns erfreut . . . . . . . wir hoffen, dass ihr auch positiv auf das Jahr zurückblickt und euch genausofreut. In diesem Sinne wünschen wir euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Liebe Grüße, euer myheimat-Teamund kann sich bis dato an nicht wenigen "Gefällt mir" und Kommentaren erfreuen. Den ungekürzten Beitrag lest ihr hier :LG vom nicht erst seit gestern weihnachtlich programmierten Rainer