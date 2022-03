Das 11. Spiele-Event im Schäferhof

geplant und voller Hoffnung haben sich ganz viele Spieler angemeldet.Und es hat geklappt!!!!3-8 Tage lang haben es sich 31 Spieler einfach nur gut gehen lassen!Es war einfach nur schön wieder miteinander zu spielen, etwas zusammen zu unternehmen, gemeinsam die Vorzüge des Schäferhofs zu genießen! Dazu hatten wir auch noch herrliches Wetter - es passte einfach alles. Gerade in diesen schwierigen Zeiten war diese Woche für uns alle so wichtig!Sehr dankbar bin ich über die Unterstützung der Verlage Abacusspiele, Hans im Glück, Nürnberger Spielverlag (NSV), Ravensburger und Schmidt Spiele die uns sehr großzügig mit ihren Neuheiten versorgten.Vongab es das Familienspiel. Die Gestaltung des Spiels durch Michael Menzel sprach uns schon mal sehr an und das Autorenteam Kiesling/Kramer versprach auch ein interessantes Spiel. Wir wurden nicht enttäuscht. Auf einem Rundkurs werden unsere Magier auf kleine Türme gestellt, dazu kommt die Rabenburg, die wir erreichen müssen. Durch Karten bewegen sich Magier oder Türme, es helfen uns auch noch Zaubertränke. Witzig ist der Effekt, dass die Türme nach ihrer Bewegung sich aufeinander stellen können - selbst wenn sich Magier darauf befinden. Ein flottes Spiel, das selbst unsere Vielspieler ansprach.Das Kartenspielvon Arve D. Fühler hat einen pfiffigen Mechanismus den man erst mal verstehen muss. Dann aber machte es sehr viel Spaß sich auf Schatzsuche zu begeben. Unbedingt eine 2. Partie spielen!Wir haben etliche Fans vonaus dem Hause. Da war es klasse, dass dieses spannende kooperative Spiel noch eine Erweiterungbekam und uns der Verlag die zum ausprobieren mitgab. In etlichen Runden wurde das Leben in der Steinzeit und mit der Erweiterung ein paar tausend Jahre später nachempfunden.Der Verlagist bekannt für seine Würfelspiele, wie z.B. Qwixx. Und wieder gibt es ein neues für uns -. Wer meint, dass so langsam die Ideen für Würfelaufgaben ausgehen, sollte sich dieses Spiel ansehen. Wieder gibt es einen aktiven und passive Spieler, somit ist jeder voll involviert, es gibt keine Downtime. Das Spiel kam immer wieder auf die Tische. Sehr schön ist auch, dass es abwischbare Spielpläne sind, so müssen keine Blöcke nachgekauft werden. Dazu ist noch der Deckel mit Filz beklebt, der Würfelteller ist also gleich mit dabei.Wer Kinder hat, hat sich sehr interessiertundangeschaut. Beides von Reinhard Staupe, der für seine guten Kinderspiele bekannt ist. Bei Exacto muss man Abstände richtig einschätzen, da war auch so mancher Erwachsene am Grübeln. Inspektor Nase ist schon für die Kleinen ab 7 Jahren ein kooperatives Detektivspiel das in der Familie bestimmt gut ankommen wird.Derhat uns mit einer großen Kiste Neuheiten richtig glücklich gemacht.Sehr gespant waren wir natürlich auf das Würfelspielvon Richard Garfield von alea. Würfelnd begeben wir uns in den Dungeon, bekämpfen Monster, suchen Schätze und versuchen keine Leben zu verlieren. In der Schachtel befinden sich vier wunderschön gestaltete Pläne mit steigendem Schwierigkeitsgrad. Das Roll and Write Spiel hat einen hohen Aufforderungscharakter und macht auch wirklich viel Spaß. Ich habe es ein paar Mal vorher solo gespielt, das hat einen hohen Suchtfaktor! Spannend ist, dass auf dem Schachtelrücken eine 1 steht, ist das der Auftakt zu einer neuen Serie?! Frage an den Verlag - gibt es neue Würfelblöcke zu kaufen - nach einer Woche haben wir nicht mehr viele Abenteuer vor uns!ist das nächste Würfelspiel. Allerdings ist kein Block enthalten sondern abwischbare Plättchen werden kombiniert, so verspricht der modulare Aufbau viel Abwechslung. Es gibt somit unterschiedliche Wertungen, jede Partie läuft anders ab. Von der Einsteigervariante bis zu etwas kniffeligeren Aufgaben kommt jeder auf seine Kosten.ein kooperatives Abenteuerspiel vom Ehepaar Brand kam in 4 Runden auf die Tische. Anscheinend eine neue Reihe von Ravensburger? Alle haben sich das Spiel selbst erarbeitet, da kam ein wenig Kritik. Eine komplizierte Regel machte den Einstieg in das Spiel schon etwas schwer. Aber keiner hat aufgegeben und alle Spieler haben mir begeistert berichtet, dass ihnen das Spiel sehr gut gefallen hat. Schön ist auch, dass es mehrfach gespielt werden kann, da durch etliche Wendungen immer wieder neue Aspekte ins Spiel kommen und es immer wieder anders ausgehen kann. Eine Runde hat es gleich zweimal hintereinander gespielt und alle haben es den nächsten Runden weiter empfohlen. Nun wandert das Spiel weiter…..!Mithat der Verlag eine neue Reihe auf den Markt gebracht - ein Audio Mystery Game.undhaben uns in kleinen Schachteln spannendes Rätseln bereitet. Wir sind Ermittler, die Geräusche und Stimmen, die an Gegenständen haften, hören können. Dies geschieht mit Hilfe einer App. Es sind nur Karten enthalten, die so in die richtige Reihenfolge gebracht werden müssen. Ohne jeden Zeitdruck lauschen wir den Stimmen und Geräuschen, die App funktioniert super. Selbst bei der Auflösung kann man damit Hilfe bekommen. Es gibt noch einen 3. Fall- der steht bei manchen schon auf der Wunschliste.Ein Partyspiel war auch noch mit im Karton -von Ralf zur Linde. Eine Dreierrunde machte nicht ganz so viel Spaß, man sollte schon eine größere Runde sein. Zu 5. wurden dann mehrer Partien mit viel Spaß gespielt. Fass dich kurz - Beshrebe Bgriff mt mögl wnign Bchstbn! Das führte bei uns zu Diskussionen ob man es mit leseschwachen Kindern und Jugendlichen spielen sollte. Begeistert waren wir über das Material, krachige Schreibtäfelchen, gut schreibende Stife und die Punkte werden am Rand der Schachtel gemarkert. Wenn es wieder möglich ist in größeren Runden zu spielen, wird das Spiel bestimmt öfters zum Einsatz kommen.Derhat sich fast entschuldigt, dass nur eine Neuheit lieferbar war und hat uns als Entschädigung ein dickes Spielepaket mit vielen Spielen aus dem letzten Jahr gepackt. Toll!Die Schachtel vonhat uns sehr angesprochen, das versprach ein Fantasyspiel. Doch nach dem Aufbau stellten wir fest, dass es ein taktisches Einsetzspiel ist. In 7 Runden müssen wir in verschiedenen Räumen Magier und Ritter einsetzen. Sehr gut hat uns der Bluffmechanismus gefallen der die Reihenfolge festlegt. Nachdem wir uns auf das Spiel eingelassen haben, machte uns das Bluffen und Grübeln auch Spaß. Sehr schön ist, dass das Spiel sehr variantenreich ist, zu 5. gibt es noch einen Geheimraum und die Rückseite des Spielplans bietet neue Einsatzmöglichkeiten.Mit im Paket war auchvon Reiner Knizia das ja zum letzten Spielewochenende noch nicht lieferbar war. Wir sind einflussreiche Glashändler im Mittelmeerraum, die produzieren, verschiffen und handeln und auch Kontakte zu anderen Mächtigen und Reichen haben. Der Name Knizia verspricht ein Strategiespiel und das bekommen wir auch. Miteinander verzahnte Aktionen die wir mit Aktionskarten ausführen können geben Siegpunkte. Das Spiel besticht durch die schöne Aufmachung, man hat das Gefühl, wirklich Glas in den Händen zum halten. Man tüftelt nicht alleine vor sich hin, es ist viel Interaktion vorhanden. Wir sind ja doch erfahrene Spieler, die keine Probleme mit dem Einstieg und den vielen Möglichkeiten hatten. Wir denken aber, dass dieses Spiel auch bei Gelegenheitsspielern gut ankommen wird.Beivon Michael Luu ist ein außergewöhnliches kooperatives Spiel. Das 1. Modul der Raumstation liegt vor uns aus, unsere Astronauten bauen weitere Module an und erfüllen Aufgaben. Wir müssen Störfelder vermeiden und den Zeitplan einhalten. Zum Erlernen der Regeln habe ich es Solo gespielt, das hat gut funktioniert, auch wenn ich gescheitert bin. Die Spielrunden berichteten mir, dass das Spielprinzip gut funktioniert, dass es aber schon eine kniffelige Aufgabe ist und es durchaus mehrere Versuche benötigt. Dadurch bleibt der Reiz des Spieles nicht längere Zeit erhalten.Die restlichen Spiele wurden an die Gruppe verteilt und werden sicher in den vielen Kleingruppen, die durch die Pandemie entstanden sind, gespielt werden.Bei dem herrlichen Wetter wurde aber nicht nur innen gespielt, es gab etliche Außenaktivitäten.René hat wieder einveranstaltet, wir hatten nicht nur mit den Kugeln sondern auch mit Momo und Renés Umgang mit seiner Boßel-App viel Spaß!Kerstin und Detlef haben uns in die Welt dereingeführt und begeistert haben wir uns auf eine 9 km lange Schatzsuche in der Heide begeben.Natürlich wurde der Moorweg gelaufen, auch zum Silvestersee ging es. Wir haben wirklich Glück, dass der Schäferhof so herrlich gelegen ist.Wie immer haben wir es genossen dort sein zu dürfen, es ist eigentlich unser Spielezuhause geworden. Tolle Verpflegung, perfekter Service und super nettes Personal haben dazu beigetragen, dass wir uns einfach wohl gefühlt haben.Als wir uns dann am Sonntag voneinander verabschiedet haben, waren nicht nur wir traurig. Aber wie sagt Andrea so schön „Nach Schneverdingen ist vor Schneverdingen“ und so hoffen wir, dass es auch im Oktober wieder mit einer Spielewoche klappen wird!