Alles gibt es nur bei einem eigenen Besuch zu sehen

Die Ausstellung unter dem Titel "Kunst im Museum - Gegensätze" zeigt Werke der Künstlerinnen Irene Cholewinski und Irene Leonhardt-Kurz.dieser kleine Überblick über die Exponate hat die Besonderheit:Eines der Bilder enthält kein Werk der beiden Künstlerinnen. Es ist das Detail eines Gegenstandes, der in der ständigen Ausstellung zu sehen ist.Zu entdecken gibt es also viel in dieser neuen Ausstellung des Museums bis in den September hinein. Infos zum Museum und Öffnungszeiten sind hier zu finden.