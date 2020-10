30-Minuten-Kerzenschein macht eine Corona-Pause. Gönnen Sie sich eine Pause mit Gedanken zum Tag und Musik zum Träumen bei der „Abendkirche im Advent“. Erleben Sie junge Gedanken zur Tageslosung mit jungen Theologen, die sich auf ein Wiedersehen in der St. Barbara-Kirche freuen.

Genießen Sie Musik von jungen Musiker*innen. Sie haben alle ein Programm vorbereitet, mit dem Sie den Alltag für eine halbe Stunde vergessen sollen – träumen Sie, gehen Sie Ihren Gedanken nach einer kurzen, jungen Predigt nach. Lassen Sie sich von den Inhalten - Texten und Musik - überraschen.



Paula Sophie Winkel - Studentin der Theologie im 8. Semester Magister mit einem kleinen Abstecher in die Philosophie, hält nichts von Schubladendenken. Sie liebt alte Sprachen – besonders hebräisch. Sie singt gern, hier kommen wohl die Geschichte ihrer Familie in Jamaika durch, und spielt seit vielen Jahren Waldhorn. In einer Blaskapelle ist sie im Vorstand. Ihr persönliches Anliegen ist es, Dissonanzen zwischen Glauben und Unglaube oder Zweifeln aufzulösen. Was hat sie zur Tageslosung an diesem Adventabend zu sagen?



Youssef Nasif ist in Edlib, Syrien, geboren und hat heute die deutsche Staatsbürgerschaft. Er begann schon mit 10 Jahren, Kanun zu lernen. Schon während seines folgenden Studiums an der Musikakademie Damaskus - Kanun, Klavier und Komposition - gab er Konzerte in Syrien, dem Libanon, den Vereinigen Arabischen Emiraten und Europa. Er wirkte am „Festival of Contemporary Music“ in Warschau mit, spielte mit der „Stüba-Philharmonie“ in Weimar sowie dem „Brüssels Jazz Orchestra“ und trat mit dem WAJD Ensemble für die Europäische Kommission auf. Regelmäßig gibt er Workshops für arabische Musik. An der Universität Hildesheim ergänzt er seine Kenntnis mit dem Master für Weltmusik. Sein Instrument ist das Kanun. Ein altes, orientalisches, traditionelles Musikinstrument, das in fast allen arabischen Ländern, in der Türkei, in dem Iran gespielt wird. Das Kanun hat viele Saiten und ähnelt einer Zither, ist aber viel aufwendiger zu spielen. Seine musikalische Bandbreite geht von Mozart bis zur traditionellen Musik seiner Heimat. Was er für die Abendkirche mitbringt? Lassen wir uns überraschen!



Erleben Sie die Abendkirche im Advent!

Werden Sie neugierig!

Ein Konzert? Ein Gottesdienst?



Bitte bedenken Sie, dass wir die aktuelle Corona-Situation beachten müssen und wollen!



Bei allen Veranstaltungen der Reihe bitten wir zur Finanzierung um einen „Scheinwurf “am Ausgang.