Abendkirche 2021 - Seid barmherzig

Ricarda Rabe - Pastorin mit dem Aufgabenbereich „Kirche auf dem Lande“, möchte darauf eingehen, wie schnell sich heute sicher Geglaubtes ändern kann. Findet sich das auch in der Landwirtschaft wieder?



Marko Djurjevic, Jazzpianist, freut sich in dieser Zeit besonders auf das Spiel vor Menschen live und in Farbe. Stilistisch sind keine Grenzen gesetzt, eine Reise in eine Welt voller klassischer, jazziger und elektronischer Farben steht bevor, denn seine Musikeinflüsse reichen von China bis in die USA. Marko Djurdjevic (geb. 1992) ist ein Pianist aus Hannover. Nach seinem Abitur entschied er sich, Schulmusik an der HfM Dresden und der HMTM Hannover zu studieren, anschließend folgte ein Musikstudium am Jazz-Institut-Berlin. Konzertreisen führten den gebürtigen Hannoveraner bereits mehrmals durch Europa, nach China und in die USA. Derzeit ist er als Sideman in diversen Bands zu hören und gewann mit dem Fynn Großmann Quintett den Jungen Münchner Jazzpreis und den Jazzpreis Hannover. Zu seinen Lehrern gehören Tino Derado, Matthias Bätzel, Wolfgang Köhler und Achim Kück.



Alle vier Abendkirchen im Jahr 2021 haben die große Überschrift

Seid barmherzig!



Erleben Sie die Abendkirche!

Werden Sie neugierig!

Ein Konzert? Ein Gottesdienst? - Es ist ein Gottesdienst der besonderen Art!

Es ist die Einladung, Kirche anders zu erleben!!



Der Eintritt ist natürlich frei. Um einen "Scheinwurf" am Ausgang für die Gestaltung der kulturellen Arbeit in der Kirchengemeinde wird gebeten.