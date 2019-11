Abendkirche 2020 - Ich glaube, hilf meinem Unglauben

Jan Frederik Steinhauer, Student der Theologie, ist einen langen Weg gegangen, bis er seinem Traum-Studium und damit seinem Traumberuf näherkam. Schon im Kirchenchor seines Heimatortes aktiv gewesen erzählt er heute nicht ohne Stolz, schon mit 13 Jahren auf der Orgelbank gesessen zu haben. Das klassische Kirchenverständnis brachte erst einmal Abstand von diesem Weg. Durch die Jugendkirche aufgeweckt begann er nun einen steinigen Weg, bis das Studium der Theologie zu seinem Traumberuf möglich war. Nun erzählt er mit Worten und Noten und ungewöhnlichen Ideen gern von dieser "Berufung".



Ahed Nofal, Rechtsanwalt und Musiker, kam aus Syrien, wo er sich für Frauen- und Menschenrechte engagierte, als Sozialarbeiter tätig war und Feste organisierte. Für ihn ist Musik die Sprache des Friedens. Das ist seine Motivation für ein Studium im Center for World Music an der Universität in Hildesheim. Zeitgleich ist Ahed Nofal Dozent für Musik und dirigiert die Globality Band mit. Sein Musiktalent ist vielseitig. Bei der Abendkirche wird sein Saxophon erklingen.



Alle vier Abendkirchen im Jahr 2020 haben die große Überschrift

Ich glaube, hilf meinem Unglauben.



Erleben Sie die Abendkirche!

Werden Sie neugierig!

Ein Konzert? Ein Gottesdienst?

Es ist die Einladung, Kirche anders zu erleben!!



Der Eintritt ist natürlich frei. Um Spenden am Ausgang wird gebeten.