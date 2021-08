6. Stadtführung durch Letter

Seelze : Bücherschrank |

Den Stadtteil erkunden, interessante Geschichten hören, Neues entdecken und sich mit anderen austauschen.

Auch in diesem Jahr bietet der Verein "Letter-fit: Miteinander-Füreinander" e.V. wieder eine Stadtführung durch Letter. Der Weg beträgt ca. 3 km durchs Zentrum, Dauer mindestens 2,5 Stunden. Je nach Witterung und Laune der Teilnehmenden wird die Tour angepaßt.

Treffpunkt ist am Samstag 14.8.21 um 10 Uhr am Offenen Bücherschrank in Letter.



Eine Anmeldung unter letter-fit@web.de sichert einen Platz unter Angabe der Kontaktdaten und des Impfstatus, aber auch spontan kann man dazu kommen, wenn es die Corona-Regeln zulassen.



Preis 5 €, Kinder und Jugendliche kommen kostenfrei mit.