4. Stadtführung in Letter

Seelze : Bücherschrank |

Am 24.8.19 bietet der Verein „Letter-fit: Miteinander-Füreinander“ e.V. zum vierten Mal, diesmal im Sommer statt im Winter, die Stadtführung in Letter an. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Offenen Bücherschrank Letter.

Es geht dann ca. 3,5 km durch das Zentrum von Letter, Dauer ca. 2,5-3 Stunden je nach Wetter und Interesse. In Absprache kann die Führung auch verlängert werden.

Es gibt viele interessante Geschichten zu interessanten Orten zu hören. Die Führung ist auch etwas für diejenigen, die bereits daran teilgenommen haben, da sich derzeit viel in Letter verändert. Selbst „alte Hasen“ können noch etwas Neues entdecken.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Kosten 5 €, Kinder bis 18 Jahre frei.

Je nach Wetter bitte auf ausreichend Sonnenschutz und Getränke sorgen.