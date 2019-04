4. Erzählcafe im Heimatmuseum Seelze am 14. April 2019

Die bisherigen Erzählcafés waren ein lebhafter Treffpunkt zum Austausch von Schulerinnerungen. Wir bieten nun einen weiteren Erzählnachmittag an, wo in gemütlicher Runde weitere Erinnerungen ausgetauscht werden können. Der Schwerpunkt ist dieses Mal „Einschulung, Konfirmation, Ausschulung, Tanzstunde, Poesiealbum“.

Früher wurden in der Osterzeit die Kinder ein- und ausgeschult, sie wurden konfirmiert, die Heranwachsenden gingen zur Tanzstunde. Erinnerungen an LehrerInnen und MitschülerInnen wurden im Poesiealbum festgehalten. Wie war das damals?Bei Kaffee/Tee und Kuchen lässt es sich in der historischen Schulstube gut über diese Themen plaudern. ERZÄHLEN SIE DOCH EINMAL! Die Moderation übernimmt Frau Gosler.Alle Interessierten sind herzlich willkommen, sei es, dass sie selber etwas erzählen möchten, sei es, dass sie gern zuhören wollen.Wir freuen uns auf Ihren Besuch - das Schulteam: Evelyn Gorsler, Horst Henze, Norbert Saul und Erika Turek!Der Eintritt ist frei; über Spenden freuen wir uns.