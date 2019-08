30-Minuten-Kerzenschein - Serenade für Gitarre

Erleben Sie in der mit über 150 echten Kerzen erleuchteten Hasekirche in Seelze-Harenberg eine halbe Stunde ohne Hektik, ohne Handy, ohne die üblichen Weihnachtslieder. Schalten Sie eine halbe Stunde ab aus dem Alltag, dem vorweihnachtlichen Einkaufserlebnis. Nehmen Sie sich Zeit - Zeit für sich, für Gedanken, für Hören, Fühlen Spüren....



Hein Brüggen präsentiert auf seiner Konzertgitarre swingende Big-Band-Kompositionen, Evergreens aus Nord- und Südamerika sowie Perlen der spanischen Gitarrenliteratur.



Unterschiedlichste Werke aus verschiedenen Epochen und aus einer Vielzahl von Ländern dienten Hein Brüggen als Anregung. Seine Kompositionen lassen sich nicht einer einzigen Stilrichtung zuordnen, sondern sind so unterschiedlich wie die Einflüsse, die sein Gitarrenspiel geprägt haben. So stellt Hein Brüggen verschiedene Stilrichtungen moderner Instrumentalmusik vor, wie den nordamerikanischen Big-Band-Swing, den europäischen Swing Django Reinhardts, dem brasilianischen Bossa Nova sowie eigene Kompositionen, in denen sich Einflüsse von Charlie Byrd, Laurindo Almeida und Baden Powell widerspiegeln.



Der Eintritt ist frei. Beim Ausgang wird um eine Spende zur Finanzierung der Kulturreihen der Kirche gebeten.