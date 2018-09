30-Minuten-Kerzenschein - Saiten

Erleben Sie in der mit über 150 echten Kerzen erleuchteten Hasekirche in Seelze-Harenberg eine halbe Stunde ohne Hektik, ohne Handy, ohne die üblichen Weihnachtslieder. Schalten Sie eine halbe Stunde ab aus dem Alltag, dem vorweihnachtlichen Einkaufserlebnis. Nehmen Sie sich Zeit - Zeit für sich, für Gedanken, für Hören, Fühlen Spüren....



Michaela von Pilsach am Violoncello bringt ein Musikstück mit! Ihre Lieblingsmusik von Benjamin Britten - Cello Suite No. 3, Op. 87. Die Cellistin, die ihre musikalische Begabung durch das Studium in Karlsruhe, Berlin und Hannover zu ihrem Beruf machte, sieht ihren Schwerpunkt in barocker und zeitgenössischer Musik. Und als vielseitige Künstlerin hat sie ihr zweites künstlerisches Standbein in der Malerei.





Der Eintritt ist frei. Beim Ausgang wird um eine Spende zur Finanzierung der Kulturreihen der Kirche gebeten.