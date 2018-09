30-Minuten-Kerzenschein - Quertöne

Erleben Sie in der mit über 150 echten Kerzen erleuchteten Hasekirche in Seelze-Harenberg eine halbe Stunde ohne Hektik, ohne Handy, ohne die üblichen Weihnachtslieder. Schalten Sie eine halbe Stunde ab aus dem Alltag, dem vorweihnachtlichen Einkaufserlebnis. Nehmen Sie sich Zeit - Zeit für sich, für Gedanken, für Hören, Fühlen Spüren....



Gabriele Bode an der Querflöte entdeckte als Jugendliche ihre Liebe zur europäischen Volksmusik. Die musikalischen Eindrücke als Mitglied der Folkband „Fraunhofer Saitenmusik“ bei einer vom Goethe-Institut veranstalteten Konzertreise nach Indien führten zu einer klassischen Ausbildung auf der Querflöte. Mit ihrer Holzquerflöte unternimmt Gabriele Bode eine Reise durch europäische Klanglandschaften. Auf dem Weg durch die Länder besucht sie Volksfeste, erlebt Hochzeiten, erfreut sich am geselligen Beisammensein in der Dorfkneipe, stattet aber auch dem Wiener Hof und den englischen Herrschaften in Irland einen kurzen Besuch ab.



In den letzten Jahren hatte sie mit ihrer Band „Emerald“ zahlreiche Auftritte im In- und Ausland. Auch als Gastmusikerin ist sie mit ihrem einfühlsamen und gleichzeitig kraftvollen Spiel auf der Flöte gern gesehen. Auf vielen Tanzveranstaltungen in verschiedenen Ländern eignete sie sich einen großen Schatz an traditioneller Musik an, den sie mit großer Freude zu Gehör bringt.



Der Eintritt ist frei. Beim Ausgang wird um eine Spende zur Finanzierung der Kulturreihen der Kirche gebeten.