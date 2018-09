30-Minuten-Kerzenschein - Holzklang

Erleben Sie in der mit über 150 echten Kerzen erleuchteten Hasekirche in Seelze-Harenberg eine halbe Stunde ohne Hektik, ohne Handy, ohne die üblichen Weihnachtslieder. Schalten Sie eine halbe Stunde ab aus dem Alltag, dem vorweihnachtlichen Einkaufserlebnis. Nehmen Sie sich Zeit - Zeit für sich, für Gedanken, für Hören, Fühlen Spüren....



Deborah Hildebrandt am Marimbaphon hat Percussion an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover studiert. Farbenfrohe Musik ist ihre Passion und diese Melodien bringt sie auch mit. Sie beschreibt ihre Musik für diesen Abend so: Sanfte Klänge, schwungvolle Tänze, exotische Melodien und afrikanische Rhythmen werden ein facettenreiches Klangerlebnis zaubern.



Der Eintritt ist frei. Beim Ausgang wird um eine Spende zur Finanzierung der Kulturreihen der Kirche gebeten.