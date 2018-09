30-Minuten-Kerzenschein - Geschichten

Erleben Sie in der mit über 150 echten Kerzen erleuchteten Hasekirche in Seelze-Harenberg eine halbe Stunde ohne Hektik, ohne Handy, ohne die üblichen Weihnachtslieder. Schalten Sie eine halbe Stunde ab aus dem Alltag, dem vorweihnachtlichen Einkaufserlebnis. Nehmen Sie sich Zeit - Zeit für sich, für Gedanken, für Hören, Fühlen Spüren....



Susanne Paetzold bringt ihre Stimme mit - sie ist Bibelerzählerin. Als Kirchenpädagogin im Michaeliskloster Hildesheim hat sie sich dem Erzählen von Geschichten verschrieben. Und ihr Motto ist: Echt - ursprünglich - live - jetzt! Diese Geschichten klingen besonders kraftvoll in einem Kirchenraum.

Das hört sich spannend an.

Lassen sie uns eintauchen in Familiengeschichten, an fremde Orte begeben und innere Bilder wecken.



Susanne Paetzold hat schon als Kind Geschichten geliebt. Als begeisterte Zuhörerin ist der Weg zum eigenen Erzählen nicht weit. In ihrer Arbeit als Diakonin, als Mutter von drei Kindern und als Autorin gehört Erzählen zum Alltag. Sie erzählt in BibelFesten, Bibelwochen und Langen Kirchennächten.





Der Eintritt ist frei. Beim Ausgang wird um eine Spende zur Finanzierung der Kulturreihen der Kirche gebeten.