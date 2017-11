12xk - Kuriose Zeiten

"The Amazing Twenties" ist das Programm, mit dem The ´LULU WHITE´salon orchestra die Legenden der 20er Jahre wieder aufleben lässt - ein Konzert-Highlight für alle Freunde des ´Age of Jazz´, eine faszinierende Zeit, geprägt von Charleston, Lindy Hop und Shimmy. Sie werden entführt von Songs wie ´When You´re Smiling´ und S´Wonderful´ ins Amerika der 20er- und 30er Jahre und mit vielen unterhaltsamen Geschichten aus dieser turbulenten Zeit. F. Scott Fitzgerald´s ´The Great Gatsby´ läßt grüßen. The´LULU WHITE´salon orchestra bewahrt seit vielen Jahren erfolgreich das Erbe des ´Classic jazz´. Gemeinsam mit ihrer Sängerin versetzen die Musiker das Publikum in den Bann dieser spannenden Zeit: ´The Amazing Twenties´.



Lulu White sind: Ulrich Hempen – Posaune, Klaus Strohmeyer – Banjo, Gitarre & Gesang, Thomas Lück – Sousaphon & Kontrabaß und ihre Sängerin Hanna Jursch. Hanna Jursch ist in Harenberg durch mehrere Auftritte ein Begriff.





Eintritt: 18,--

Vorverkauf: Petri & Waller, Hannoversche Str. 13A, 30926 Seelze

TOTAL Tankstelle, Harenberger Meile 39, 30926 Seelze, Harenberg

Karten immer auch in begrenzter Zahl an der Abendkasse