12xk - Knisternder Jazzdialog

Farbraum Duo sind David Mohr und Simon Becker-Foss.



Aufgewachsen in Madrid und Hamburg, seit etlichen Jahren in Hannover zu Hause und in der Musikszene der Landeshauptstadt längst ein Name in Verbindung mit der Gitarre: David Mohr liebt den Jazz und die damit verbundene Improvisation durch und durch. Eine der Wurzeln seiner Musiksprache ist die Jazztradition, jedoch fließen auch rhythmische Elemente außereuropäischer Prägung mit ein. Sein musikalisches Talent ist breit, was sich in der Vielfalt seines Engagements beweist: Als Sideman u.a. schon mit der niedersächsischen Vorzeigebigband Fette Hupe, bei der Tramps Cats BigBand mit Rolf, mit Tango Nuevo gastierte er schon beim NDR (La Camorra Tango Ensemble) und saß am Banjo im Orchester (Brandenburger Symphoniker, Theater der Altmark). Konzertreisen führten ihn schon nach Frankreich, China, Polen und Russland.



Simon Becker-Foss wuchs in einer musikalischen Familie auf und entschied sich nach einem Schlüsselerlebnis in einem Saxophon-Quartett-Konzert dafür, Blockflöte dann doch gegen Saxophon zu tauschen. Von Hameln ging es zum Studium nach Dresden sowie für ein inspirierendes Austauschjahr nach Schweden. Mit einigen Eigenkompositionen und Arrangements - für kleine Ensembles bis hin zur Big Band - im Gepäck ging es 2012 nach Hannover. Seitdem ist er regelmäßig und überregional mit den Ellingtones zu hören, tourte mit dem Jazzquartett VINCE und veröffentlichte das Album „a story about...“. Als Gastsolist trat er u.a. mit der FTO Big Band auf sowie mit Musikern des NDR im Rahmen der Kammerkonzerte 2020 im großen Sendesaal Hannover. Als Saxophon- und Klarinettenlehrer ist Simon unter anderem an der Musikschule der Landeshauptstadt Hannover und an der Bismarckschule in Hannover tätig.

Das Debüt-Album des Duos ist in Vorbereitung.



Eintritt 14,--

Vorverkauf: Petri & Waller, Hannoversche Str. 13A, 30926 Seelze

TOTAL Tankstelle, Harenberger Meile 39, 30926 Seelze, Harenberg

Karten nur an der Abendkasse sofern nicht im Vorverkauf bereits vergriffen.

Begrenzte Sitzplätze

Keine Pause