12xk - Kluge Kunst in kunterbund - und a capella!

Ohne Kompromisse! Bei sub5 steht der natürliche Klang der menschlichen Stimme mit all ihren Facetten im Mittelpunkt. Nachdem sich die fünf Hannoveraner/innen fünf Jahre in die Herzen der à capella-Freunde gesungen haben, erschien 2018 die erste CD.

Bekannte Melodien und Hits aus aller Welt lassen die fünf individuellen Stimmen in ein sub5-Gewandt gehüllt als mächtigen Klangkörper erklingen.



Zusammengeführt hat sie als zentraler Treffpunkt die Musikhochschule in Hannover. Heute sind sie als Chorleiter, Popbandleader, Komponisten, Arrangeure, Jazzpianisten, Rapper, Hobby-Technoproduzenten und eben als Sänger unterwegs.



sub5 das sind:

JULIETTE JACOBSEN - eine Stimme verdammt hoch und auch echt schön. Neben a capella singt sie auch Selfmade-Pop vom Feinsten!

MARLIES TEICHMANN - sie ist die „Volksliedbeauftragte“ und fleißige Arrangeurin.

JOËL BESMEHN - DIE Alt-Stimme.

JAN-MARCO SCHÄFER - liebt neben a capella auch Jazz auf dem Klavier.

OLE BACKHAUS - die tiefe Stimme, die auch gern rappt - nicht bei sub5.





Eintritt: 15,--

Vorverkauf: Petri & Waller, Hannoversche Str. 13A, 30926 Seelze

TOTAL Tankstelle, Harenberger Meile 39, 30926 Seelze, Harenberg

Karten immer auch in begrenzter Zahl an der Abendkasse