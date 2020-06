12xk - Klezmer bis Tango II

Marcus Sundermeyer & Nicolae Gutu



Das 2018 gegründete Duo kann bereits innerhalb kürzester Zeit auf eine rege Konzerttätigkeit zurückblicken. Die Musik des Duos stellt die besondere Kombination von Akkordeon und Violaonchello in den Vordergrund. Ganz unterschiedliche Musikstile geben den zwei Musikern die Möglichkeit, jegliche klangliche Bandbreiten ihrer Instrumente auszuschöpfen. Ob Tango, Jazz oder Klassik - der warme Ton des Cellos vermag sich außergewöhnlich gut mit den harmonischen Klängen des Akkordeons verbinden.

Nicolae Gutu ist in Moldawien geboren und aufgewachsen, wo das Akkordeon folkloristisch zu Hause ist. Er begann im Alter von 6 Jahren mit dem Akkordeonspiel und hat in 2012 sein Studium an der Hochschule für Musik "Franz Liszt" Weimar mit dem Hauptfach Akkordeon angefangen. Seit Oktober 2017 ist er Student an der Hochschule für Musik, Tanz und Medien Hannover. Nebenbei studierte er auch in Paris, Frankreich und in Cetraro, Italien.

Marcus Sundermeyer studiert Violoncello (KPA) an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover bei Jorin Jorden. Im Sommer 2019 gewann Marcus in Hannover den 1. Preis beim Festival Klassik in der Altstadt. Neben dem Cello und Dirigieren begeistert ihn seit seiner frühen Kindheit an das Komponieren. Regelmäßig schreibt er Stücke - meist Kammermusik für Streicher in den unterschiedlichsten Besetzungen



Keine Pause!!!



Eintritt 16,-- Begrenzte Sitzplätze! Abendkasse nur, wenn nicht vorher ausverkauft!

Vorverkauf: Petri & Waller, Hannoversche Str. 13A, 30926 Seelze

TOTAL Tankstelle, Harenberger Meile 39, 30926 Seelze, Harenberg