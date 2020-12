12xk - Kleine Reise um die große Welt

Die Sängerin Chiara Raimondi und der Akkordeonist Markus Korda treffen sich 2019, um das Duo Malikì zu grūnden.



Musikalische Grundlage des Duos ist die Vereinigung ihrer doch sehr unterschiedlichen Backgrounds: Chiara Raimondi ist ausgebildete Jazzsängerin mit Rock'n Roll Vergangenheit. Das italienische Temperament spiegelt sich in ihrer Stimme exzellent wieder - zwischen zärtlich und feurig weiß sie das Publikum zu verzaubern.



Markus Korda widmet sich verschiedensten folkloristischen Traditionen dieser Erde. Aufgewachsen in der Musik Bayerns ist ihm die Verschmelzung der eigenen musikalischen Sprache mit bereits Bestehendem besonders wichtig. Das schillernd farbenfrohe Repertoire entspringt eben dieser kunterbunten Mischung: Herzergreifende Rembetico aus Griechenland, temperamentvolle Tangos, melodiöse Musette, beswingter Gypsy Jazz sowie der schluchzende und tanzende Balkan mischen sich mit traditionellen und populären Liedern aus ihren Heimatländern Italien und Deutschland. Duo Malikì entfūhrt damit die Zuschauer auf eine Reise durch Raum und Zeit.



Eintritt 14,--

Vorverkauf: Petri & Waller, Hannoversche Str. 13A, 30926 Seelze

TOTAL Tankstelle, Harenberger Meile 39, 30926 Seelze, Harenberg

Karten immer auch in begrenzter Zahl an der Abendkasse Begrenzte Sitzplätze!

Keine Pause