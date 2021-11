12xk - Kleine Reise in die Goldenen Zwanziger

Das Ensemble

“ präsentiert eine Revue über die „Goldenen Zwanziger“ des vergangenen Jahrhunderts.Die 20er Jahre – zwischen traumatisierten Kriegsheimkehrern, politischem Aufruhr und sozialer Perspektivlosigkeit bildet sich in den Städten eine einzigartige Kunst- und Kulturszene heraus. Für wenige Jahre entsteht eine Republik der Außenseiter, die den wirren Zeiten mit künstlerischen und privaten Ausschweifungen begegnen, lasterhaft, frivol und unangepasst. Wir treffen auf Anita Berber, Joachim Ringelnatz, Erich Kästner, Eintänzer, selbstbewusste Frauen und haltlose Männer.Im Mittelpunkt der Revue stehen die von der glamourösen Sängerinpointiert und ausdrucksstark vorgetragenen Vertonungen von Fritz Grünbaum, Kurt Tucholsky und anderen. Pianistinbegleitet die Chanteuse kongenial, während Rezitatormal hintergründlerisch, mal theatralisch und poetisch die Zeit reflektiert. Eine berührende Zeitreise in ein kurzes deutsches Kapitel von Laster, Lust und Leidenschaften.Die hannoversche JazzRockPop-Sängerinsteht seit frühester Kindheit auf der Bühne und bewegt sich dabei leidenschaftlich und souverän durch unterschiedlichste musikalische Stilistiken. Nach ihrem Studium der Musik- und Theaterwissenschaften nahm sie 2014 einen Lehrauftrag für JRP-Gesang an der Universität Hildesheim an und gründete ihr Gesangsstudio Vocalcoach-Hannover. Sie setzt poplastige Eigenkompositionen um, mit Flair-Musik erfüllt sie Musikwünsche aus fast allen Musikgenres und mit Tachycardia frönt sie dem Progressive-Metal. 2017 setzte sie zusammen mit der Künstlerin Sabina Bredemeier den Grundstein für das Chansonprojekt ‚Absinth&Charleston’ und erfüllte sich damit einen Herzenswunsch: Lieder der 20er und 30er Jahre zu singen.Die aus Litauen stammende Pianistinist in mehreren künstlerischen Feldern als Musikerin tätig. Als Solistin trat sie schon seit 2002 bei internationalen Wettbewerben und Festivals in Litauen, Deutschland, Italien, Belgien und Großbritannien auf. Im Jahr 2013 gründeten Alvyda und die Flötistin Anna-Denise Rheinländer das Duo „Sguardo a due“ welches in 2022 auch in Harenberg gastiert) ; im Jahr 2014 entstand das Klavierduo „Clementi Duo“ (Alvyda Zdanevičiūtė-Lee & Dong-Joohn Lee).ist Schriftsteller, Bühnenpoet und Rezitator. Dass Worte berühren können, am liebsten in lustigem Schwarz, zeigt der Hannoveraner in bislang 33 Büchern und fast 2000 Liveauftritten. Kerstens Vorliebe gilt der Verbindung von Literatur und Musik, die sich u.a. seit 2008 mit dem Multiinstrumentalisten Christoph Knop in der Tom Waits-Revue „Wiegenlieder, Waisen und Krakeeler“ ausdrückt. Darüberhinaus ist er Teil der stets ausverkauften Lesebühne „Die Nachtbarden“, mit der er im Jahr 2015 den Kabarettpreis „Fohlen von Niedersachsen“ erhieltEintritt 18,--Vorverkauf beginnt am 13. des Vormonats!Vorverkauf: Petri & Waller, Hannoversche Str. 13A, 30926 SeelzeTOTAL Tankstelle, Harenberger Meile 39, 30926 Seelze, HarenbergKarten nur an der Abendkasse, sofern nicht im Vorverkauf bereits vergriffen.