12xk -Kleine Mitmachlesung

Die für diese Veranstaltung geltenden Corona-Regeln finden Sie auf der Webseite der Kirchengemeinde: https://barbara-kirchengemeinde.wir-e.de/termine

Unter der Leitung vonund mit musikalischer Begleitung vonam Piano werden Besucher zu Akteuren! Ein einmaliges Experiment!Die Besucher:innen werden zu Akteuren. Wir lesen gemeinsam in verteilten Rollen ein Theaterstück.Was ist mitzubringen? Wenn Sie eine benötigen - eine Lesebrille.Was bekommen Sie gestellt? Natürlich den Text des Stückes und eine Stirnlampe.Wie läuft der Abend ab? Rainer Künnecke wird als "Regisseur" und Sprecher der Zwischentexte durch den Text führen. Christina Wortmann wird zwischen den Akten und an besonderen Textstellen musikalisch untermalen.Und zur Erquickung gibt es eine Pause.Sollten mehr als die für das Stück erforderliche Personenzahl die Veranstaltung besuchen, werden auch sie eine kleine Aufgabe zur Begleitung bekommen.Und das Stück? Das bleibt ein Geheimnis bis zum 12.12.2022.Eintritt 12,--Vorverkauf beginnt am 13. des Vormonats!Vorverkauf: Petri & Waller, Hannoversche Str. 13A, 30926 SeelzeTOTAL Tankstelle, Harenberger Meile 39, 30926 Seelze, HarenbergKarten nur an der Abendkasse sofern nicht im Vorverkauf bereits vergriffen.