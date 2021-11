12xk - Klavier kann Freylekhs

Die für diese Veranstaltung geltenden Corona-Regeln finden Sie auf der Webseite der Kirchengemeinde: https://barbara-kirchengemeinde.wir-e.de/termine

- das ist musikalische Lebensfreude am Klavier pur!Bekannte Jüdische Weisen, Israelischen Lieder, osteuropäischen Aschkenasim-Folklore , Klezmer, Jiddische Walzer, Tangos, Hollywood-Musik, Operetten und vieles mehr von jüdischen Komponisten - all das wird die Künstlerin in diesen Abend packen. Freuen Sie sich auf hochkarätige, liebevoll gespielte Musik.Stella Perevalova wurde 1969 in Moskau geboren. Seit ihrem fünften Lebensjahr lernte sie Klavier an der renommierten Gnessin-Musikschule bis zum Abitur. Mit sechs Jahren fing sie an, bei den Konzerten in großen Konzertsälen in Moskau aufzutreten.Nach erfolgreichem Musikabitur studierte sie als Konzertpianistin, Musikwissenschaftlerin und Pädagogin an der berühmten Gnessin-Musikhochschule und der Akademie der Schönen Künste(BelArt Akademie Moskau/San-Marino)Sie lebt und arbeitet seit 1993 in Hannover .Sie ist die Inhaberin der privaten Musikakedemie Waldheim, wo sie Klavier für Kinder und Erwachsene unterrichtet.Außerdem gibt sie als Solistin und Kammermusikerin viele Konzerte Deutschlandweit und im Ausland.Eintritt 15,--Vorverkauf beginnt am 13. des Vormonats!Vorverkauf: Petri & Waller, Hannoversche Str. 13A, 30926 SeelzeTOTAL Tankstelle, Harenberger Meile 39, 30926 Seelze, HarenbergKarten nur an der Abendkasse, sofern nicht im Vorverkauf bereits vergriffen.