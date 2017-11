12xk - Klar Novecento - Die Legende vom Ozeanpianisten

„Solange du eine gute Geschichte auf Lager hast und jemanden, dem du sie erzählen kannst, bist du noch nicht am Ende.“ (Novecento von Alessandro Baricco)



Sein ganzes Leben ging er nicht von Bord: Eine anrührende Geschichte um Musik, Leidenschaft und die Macht der Freundschaft. Auf dem luxuriösen Dampfer Virginian wird im Jahr Neunzehnhundert ein ausgesetztes Baby gefunden, dem die Matrosen den Namen T. D. Lemon Novecento geben. Nur ahnt keiner, welch seltsames Schicksal dieses Findelkind haben wird. Novecento wird Zeit seines Lebens nicht mehr von Bord gehen: Er wird der sagenhafte Ozeanpianist.



Diese Geschichte wird Sie noch lange verfolgen und dazu verhelfen, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Erzählt wird sie von Detlef A. Heinichen – dem Puppenspieler. Nach dem Diplomstudium an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ Berlin, Fachrichtung: Puppenspielkunst und einem Jahr Berufsverbot wegen regimekritischer Äußerungen war Detlef A. Heinichen als Puppenspieler tätig, bis er 1986 nach seiner Ausreise aus der DDR in Bremen das Puppentheater THEATRIUM gründete. 2011 entstand das THEATRIUM Figurentheater in Dresden.



Eintritt: 17,--

Vorverkauf: Petri & Waller, Hannoversche Str. 13A, 30926 Seelze

TOTAL Tankstelle, Harenberger Meile 39, 30926 Seelze, Harenberg

Karten immer auch in begrenzter Zahl an der Abendkasse