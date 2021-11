12xk - Klangkunst vom Lande

Die für diese Veranstaltung geltenden Corona-Regeln finden Sie auf der Webseite der Kirchengemeinde: https://barbara-kirchengemeinde.wir-e.de/termine

I – traditionelle Musik aus deutschen QuellenDie Füße zuerst!So heißt das ein bisschen ironische Motto des ersten Silberlings von ALTAMI. Das Trio aus dem Raum Hannover besteht darauf, dass wieder getanzt wird – nach dem Corona Lockdown „volle Kanne“ - so in den Gedanken sicher auch in der St. Barbara-Kirche.Mit ihrem Programm deckt die Band einen großen Teil des Bál Folk-Repertoires ab, ohne dabei den Akzent auf der hiesigen Tradition zu vernachlässigen: Schottisch, Polka, Polonese sind genauso vertreten wie Mazurka, Bourrée und Chapelloise.Wie man heute weiß, ist der Dudelsack keineswegs nur das schottische Nationalinstrument, wofür es noch immer viele ausschließlich halten. Bis weit in die Neuzeit wurde dieses Instrument in ganz Europa gespielt – auch in Norddeutschland. Das Trio ALTAMI gehört zu der Handvoll Gruppen, die an diese Tatsache musikalisch erinnern.Ihr Material beziehen die drei Musikanten aus alten Quellen im deutschen Sprachraum, aus Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und vor allem Nordrhein-Westfalen. Dort nämlich findet sich im kleinen Dorf Dinker bei Soest die umfangreichste Quelle norddeutscher Musikkultur, die Sammlung Dahlhoff (Originale im Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Unter den Linden, Berlin).Dass man diese alte Volksmusik auch heute wieder lieben und danach tanzen kann, zeigen die Drei auf deutscher Schäferpfeife, Bratsche, Geige, Mandoline und Gitarre. Ein kleines Lied zum Zuhören und Mitsingen rundet das Programm vielleicht auch an diesem Abend ab.Das Trio setzt sich zusammen aus:Tanja Bott – deutsche SchäferpfeifenMichael Möllers – Bratsche, GeigeAlexander Peters – Gitarre, MandolineEintritt 12,--Vorverkauf beginnt am 13. des Vormonats!Vorverkauf: Petri & Waller, Hannoversche Str. 13A, 30926 SeelzeTOTAL Tankstelle, Harenberger Meile 39, 30926 Seelze, HarenbergKarten nur an der Abendkasse, sofern nicht im Vorverkauf bereits vergriffen.