12xk - Klangfarben treffen Gebärden

Durch die erstmalige Fusion von Gebärdendolmetscherin Jana Blume und dem ANNA SINGT Trio werden Musik, Emotionen & Texte auf besondere Weise transportiert und sichtbar gemacht: Hier wird der Zuhörer zu einer musikalischen Reise eingeladen, die nicht nur eine Vielfalt an verschiedenen Klängen der Singer-Songwriter Musik mit sich bringt. Ganz besonders ist auch das Zusammenspiel der eigen komponierten Lieder in Kombination mit der ausdrucksstarken Gebärdenübersetzung. Ein Hör-Seh-Erlebnis!



ANNA SINGT - das ist handgemachte stimmreiche Singer Songwriter Musik aus Akustik-Rock/Pop und einem Hauch von Irish Folk. Die Musiker - Jan-Peter Lux und Anne-Kathrin Pappert - um die singende Anna Selvadurai bieten anspruchsvolle Arrangements, die durch ihre mitreißenden und eingängigen Melodien immer leicht zugänglich bleiben. Das seit 2002 bestehende Projekt erreicht fast alle musikbegeisterten Zuhörer – von jung bis alt, von Mainstreamer bis Metaller. Mit untereinander wechselnder Instrumentierung präsentiert das Trio eine Kombination aus mehrstimmigem Gesang, akustischen Gitarren, Geige, Bass, Percussion und Klavier.



Jana Blume ist Gebärdensprachdolmetscherin, die auch gern einmal aus dem "Dolmetsch-Alltag" aussteigt und ihre Fähigkeit für Experimente einsetzt. In der St. Barbara-Kirche hat sie schon die Beiträge verschiedener Schauspieler in Gebärde umgesetzt - nun gebärdet sie Musik - spannend auch für Hörende!



Eintritt: 14,--

Vorverkauf: Petri & Waller, Hannoversche Str. 13A, 30926 Seelze

TOTAL Tankstelle, Harenberger Meile 39, 30926 Seelze, Harenberg

Karten immer auch in begrenzter Zahl an der Abendkasse