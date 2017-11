12xk - Klang mit Hang

„Es begann mit dem Grundton des Didgeridoos, seitdem ich den gehört habe, bin ich eng verbunden mit obertonreichen Klang- und Naturtoninstrumenten. Das Archaische und der Obertonreichtum sind für mich und viele andere zwei fesselnde Elemente in der Musik. Das ganze gipfelt im Hang und anderen Handpans, diese Instrumente vermögen es, sehr tief zu berühren und das Herz zu öffnen. Wer sie einmal gehört hat, ist tief beeindruckt und kann sie nicht mehr vergessen.“ So schildert Rolf Mönnighoff seine Liebe zu außergewöhnlichen Klangerlebnissen. Und dieser Künstler ist in der Lage, diese Gefühle durch seine Musik, Klangwelten zu vermitteln. Mit Hang, Didgeridoo, Shrutibox, Gongs, Kristallklangschalen, Monochorde uvm. versteht Rolf Mönnighoff mit selbst entwickelten Werken ohne jeden Verstärker in Traumwelten zu entführen.



Rolf Mönnighoff beschäftigt sich seit über 15 Jahren mit Naturtoninstrumenten. Er erlernte die Fertigkeit, mit den Instrumenten zu gestalten, bei unterschiedlichsten Spezialisten und gibt heute auch gern sein Wissen weiter.





Eintritt: 12,--

Vorverkauf: Petri & Waller, Hannoversche Str. 13A, 30926 Seelze

TOTAL Tankstelle, Harenberger Meile 39, 30926 Seelze, Harenberg

Karten immer auch in begrenzter Zahl an der Abendkasse