12xk - Klang-Exkursion auf der Marimba

Fumito Nunoya - der bekannte Marimbaspieler aus Japan wird ein Solo Marimbakonzert geben. In seinem Programm für Harenberg werden die Besucher eine Bandbreite dieses außergewöhnlichen Instrumentes Marimba mit Kompositionen von J.S.Bach, Filmmusik, deutschen Liedern, sowie Original Marimba-Kompositionen zu hören bekommen.



Man kann sagen, dass Marimba Solokonzerte immer noch etwas Besonderes in unseren Breitengraden sind. Die Marimba kann man sich wie ein großes Xylophon vorstellen, mit welchem man in der Lage ist, die unterschiedlichsten Klangfarben, von klar bis warm, mit unterschiedlichen Schlägeln, Mallets genannt, zu erzeugen.



Fumito Nunoya ist in Akita (Japan) geboren und erhielt seinen Master Degree und Artist Diploma als Marimbaspieler am „The Boston Conservatory in den U.S.A.“ Er gewann den 1. Preis beim 3. Internationalen Wettbewerb Libertango in Italien und viele, weitere Preise bei anderen nationalen und internationalen Wettbewerben.



Er hat fünf CDs veröffentlicht und mit diesen viele Auszeichnungen wie 5 Stars von BBC Music Magazine bekommen.

Fumito Nunoya war u.a. Gastprofessor an der Hochschule für Musik in Detmold.





Eintritt 12,--



Vorverkauf: Petri & Waller, Hannoversche Str. 13A, 30926 Seelze

TOTAL Tankstelle, Harenberger Meile 39, 30926 Seelze, Harenberg

Karten immer auch in begrenzter Zahl an der Abendkasse