12xk - Klang der Straße

Nachdem sich LAUSCHER in der heimischen Folk-Szene einen Namen erspielt haben, treibt sie nun die Neugier auf die Musik, die Geschichte und die Menschen anderer Länder an.



Die beiden Musiker schreiben Lieder auf Reisen. Ohrwurmige Melodien und Texte mit Tiefgang, denen man sich nicht entziehen kann.

Sie touren in ihrem ausgebauten uralten Transporter durch Europa, tragen u.a. deutsche Volkslieder in die Welt hinaus und sind dabei immer auf der Suche nach landesspezifischem Liedgut, das sie sich von Einheimischen zeigen lassen. Jiddische Lieder ergänzen das Programm.



Dabei haben sie außergewöhnliche Instrumente im Reisegepäck, die man auf Konzerten selten sieht.



Dominique M. Täger (alias Kunde Waldzither) spielt auf seine eigene virtuose Art und Weise die Waldzither, ein nahezu vergessenes deutsches Instrument des frühen 20. Jahrhunderts.



Christine Walterscheid zaubert dazu mit einem Geigenbogen aus der Singenden Säge überirdische Klänge, die das Publikum in ihren Bann ziehen.



Sie erzählen Unterhaltsames, Abenteuerliches und Spannendes von ihrem Reisen und haben immer Geschichten zu ihren Liedern dabei. So nennen sie einen Konzertabend ihr dialogisches Konzert.



Stolz dürfen sie darauf sein, beim Straßenmusikwettbewerb Geldern 2018 den 1. Preis erspielt zu haben.



Spende am Ausgang.