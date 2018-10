12xk - Kirche meets Shahang

Shahang Musik - das ist das Sänger- und Multi-Instrumentalisten - Paar Charlotte und Kaveh Madadi. Sie führen in einer musikalischen Reise durch die unterschiedlichsten Musikstile des alten Europas wie: Barock, die Liebeslieder der Troubadoure des alten Frankreichs , Mariyam Pilgrim Gesänge aus Spanien und Minnegesänge aus dem deutschem Sprachraum oder auch höfische Musik des alten Orients von Persien bis Indien.



Ihre Musik spielen die Französin Charlotte Madadi und der Iraner Kaveh Madadi auf altertümlichen Instrumenten wie GHEYCHAK und Rahmentrommel, Dilruba, Tabla und Harmonium.







Eintritt: 14,--

Vorverkauf: Petri & Waller, Hannoversche Str. 13A, 30926 Seelze

TOTAL Tankstelle, Harenberger Meile 39, 30926 Seelze, Harenberg

Karten immer auch in begrenzter Zahl an der Abendkasse