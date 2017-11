12xk - Kennen Sie Swing und Latin?

Magic Strings sind nicht festzulegen. Ihr Repertoire umfasst Tunes unterschiedlichster Stilrichtungen, vorwiegend aus den Bereichen Swing und Latin. Hierzu zählen auch Kompositionen des legendären „King of Swing“ Count Basie, Musical Songs von George Gershwin, Lateinamerikanisches von Antonio Carlos Jobim, Evergreens von Richard Rogers, sowie Filmmusik des großen Henri Mancini. Mit diesem Hintergrund entscheiden sie spontan, was sie ihrem Publikum bieten.



Der Gitarrist Hein Brüggen und der Geiger Thomas Frenser verstanden sich sofort, als sie das erste Mal miteinander musizierten, beide verbindet ihre Liebe zu Jazz und Klassik. Thomas Frenser ist Absolvent der Essener Folkwangschule und hatte schon sehr früh große Swing–Geiger wie Helmut Zacharias, Schnuckenack Reinhardt und Stéphane Grapelli als Vorbilder. Hein Brüggen ist seit vielen Jahren eine feste Größe in der Gitarrenszene. Als Sologitarrist begeistert er in seinen Konzerten seine Zuhörer, indem er barocke Kompositionen, Werke großer spanischer Komponisten und kammermusikalischen Jazz miteinander verbindet.

Der musikalische Dialog zwischen Gitarre und Geige führt zu ungewohnten und interessanten Klangmustern. Nicht aufwändige Orchestrierung, sondern raffinierte, auf das Wesentliche reduzierte Arrangements, die für Improvisationen viel Freiraum lassen, prägen das Spiel dieses außergewöhnlichen Instrumentalduos. Musiker und Zuhörer gelangen immer wieder zu unerwarteten Höreindrücken, wenn sich miteinander verwebende Melodien zu immer neuen musikalischen Gedanken entwickeln. Spontanität, Improvisation und Sensibilität des musikalischen Ausdrucks sind das Geheimnis des Klangzaubers von Magic Strings - außergewöhnliche Musik, die Einladung zum intensiven Zuhören und Träumen, zu einem musikalischen Vortrag voller Spielfreude, Virtuosität und klanglicher Vielfalt.





Eintritt: 12,--

Vorverkauf: Petri & Waller, Hannoversche Str. 13A, 30926 Seelze

TOTAL Tankstelle, Harenberger Meile 39, 30926 Seelze, Harenberg

Karten immer auch in begrenzter Zahl an der Abendkasse