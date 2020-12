12xk - Keltischer Klangzauber

TuneWood steht für zarte, gefühlvolle Balladen ebenso wie für schwungvolle traditionelle Tanzmusik aus Irland und Schottland. Das Duo spielt dabei auf originalgetreuen Nachbauten historischer Instrumente – Böhmische Hakenharfe und Traversflöte. Wer TuneWood erlebt, spürt die Freude an der traditionellen Folkmusik, die die beiden Musikerinnen zusammenbrachte und die Harmonie in ihrem Zusammenspiel erlebbar macht. Für 12xk haben Stefanie Gärtner und Milena Hoge einige ihrer Lieblingsmelodien ausgewählt, die sie gekonnt und mit viel musikalischem Feingefühl selbst arrangiert haben. TuneWood liebt es, das Publikum auch mit kreativen Ideen und modernen Elementen zu überraschen.

TuneWood sind zwei Musikerinnen, die die Liebe für irische traditionelle Folkmusic zusammengeführt hat: Milena Hoge und Steffi Gärtner begeistern ihr Publikum mit schwungvollen Tanzmelodien wie "Jigs" und "Reels" sowie gefühlvollen Balladen. Die traditionelle Musik arrangiert TuneWood geschmackvoll in selbst zusammengestellten Sets.

Harfenistin Milena Hoge: Groovige Arrangements und Begleitungen zu kreieren ist Milenas Spezialität bei TuneWood, wobei sie aus einem reichen Schatz musikalischer Inspirationen schöpft.

Milenas Begeisterung für die traditionelle irische Musik, wie sie sie von alten Schallplatten ihres Vaters kennen lernte, war eine treibende Kraft hinter ihrer Instrumentenwahl. Neben dem klassischen Harfenunterricht sammelte sie in der Hannover Irish Session ihre ersten musikalischen Erfahrungen auf der keltischen Harfe. Sie studierte einen Bachelor in klassischer Harfe an der Musikhochschule Detmold. Momentan ist sie als freiberufliche Musikerin in Jazz und Folk aktiv und Studentin für Jazz(-Harfe) an der HFMT Hamburg.



Stefanie Gärtner an der irischen Holzquerflöte: Steffi ist das Herz der Melodien von TuneWood. Kreativ und feinfühlig interpretiert sie die traditionellen Tunes und hat immer einzigartige Ideen für neue Sets. Durch ihre Mitwirkung in einer Irisch-Showtanzgruppe lernte Steffi neben irischem Stepptanz auch die typische Folkmusik kennen und lieben. Sie entschied sich, die irische Holzquerflöte zu ihrem Instrument zu machen, deren Klang es ihr besonders angetan hatte. Neben zahlreichen traditionellen Tunes verschiedenster Bands und hervorragenden renommierten deutschen, irischen und internationalen Lehrern war und ist auch die Hannover Irish Session eine großartige Quelle der Inspiration für sie.



Eintritt 12,--

Vorverkauf: Petri & Waller, Hannoversche Str. 13A, 30926 Seelze

TOTAL Tankstelle, Harenberger Meile 39, 30926 Seelze, Harenberg

Karten immer auch in begrenzter Zahl an der Abendkasse

Begrenzte Sitzplätze! Keine Pause.