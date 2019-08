12xk - Keltische Lebensfreude

Squish (engl.: Mus), eine feine musikalische Leckerei aus dem Umfeld der Hanover Irish Session. Im Kern des Programms stehen Lieder und Balladen von der grünen Insel, aber vor allem die packende Tanzmusik mit Jigs, Reels, Polkas und Hornpipes. Ein vielfältiges und umfangreiches Programm, das sich in vielen Jahren rund um die lebendigen Sessions in Hannover gesammelt hat. Dort findet man die Musiker und Musikerinnen nämlich regelmäßig, die sich in wechselnden Besetzungen zusammenfinden.

Squish sind die vier Bandmitglieder:

Astrid Heldmaier - Bodhrán, Whistles, Northumbrian Smallpipes und Gesang

Michael Möllers - Fiddle, Gesang, Gitarre und Bratsche

Reiner Köhler - Gitarre, Bouzuki und Banjo

Tönnies Suits - Mandoline, Banjo und Fiddle

Sie kennen sich seit vielen Jahren und spielten bereits in diversen Folkformationen wie Emerald. Damit waren sie auch mehrfach in Harenberg. Mit Squish wurde ein Projekt erschaffen, in dem der Spaß an der Musik im Mittelpunkt steht.

Das Publikum soll mit auf die musikalische Reise nach Irland, Schottland und England geführt werden und gemeinsam mit den Musikern einen fröhlichen Abend haben.





Eintritt 14,--

Vorverkauf: Petri & Waller, Hannoversche Str. 13A, 30926 Seelze

TOTAL Tankstelle, Harenberger Meile 39, 30926 Seelze, Harenberg

Karten immer auch in begrenzter Zahl an der Abendkasse