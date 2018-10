12xk - Keltisch-friesische Leidenschaft

Musik war im alten Friesland wohl vor allem eins: Magisch!

Eine Magie, die sich in den Gesängen der Barden und Skalden zeigte, oft begleitet durch ausgelassene Tänze der Zuhörer, die alles was sie hörten bis in den Leib hinein mit sich verbanden und dadurch auch etwas von der Stärkung ab bekamen. Eine neue Form dieser Magie findet sich in den Sagen Frieslands aber auch den Gesängen der Bretagne.



Duo jank frison, ein Projekt des Musikers Stefan Carl em Huisken. „jank frison“: das ist friesische Sehnsucht und friesische Leidenschaft in keltischbretonisch geprägter Musik. Gespielt von Heike Büsing - Great Highland Pipes, Small Pipes, Schäferpfeife, Biniou kozh, Krummhorn - und Stefan Carl em Huisken - Akkordeon, Gesang, Gitarre, Bombarde, bretonische Oboe.



Heike Büsing begann vor Jahrzehnten mit dem Spielen der schottischen Highland Bagpipes und leitet als weitere musikalische Aktivität die "MOORLAND PIPES and DRUMS" in Jade/Wesermarsch. Stefan Carl em Huisken lebt seit 30 Jahren im ostfriesischen Norden. Als Musiker, Liedersänger, Geschichtenerzähler und Autor ist er

mit unterschiedlichen Programmen und Mitstreitern unterwegs im Norden Deutschlands.

In Harenberg hat Stefan Carl em Huisken schon mit der Gruppe LAWAY musiziert.



Eintritt: 13,--

Vorverkauf: Petri & Waller, Hannoversche Str. 13A, 30926 Seelze

TOTAL Tankstelle, Harenberger Meile 39, 30926 Seelze, Harenberg

Karten immer auch in begrenzter Zahl an der Abendkasse