12xk - Keine Engel - 100. Veranstaltung von 12xk

Es wird ein besonderer Abend:

Die Barbara-Kirchengemeinde veranstaltet 12xk an diesem Abend zum 100. mal!

Das geht nur mit einem Programm, das einen engen Bezug zur Kirche, aber auch zu Musik, zu Kultur hat.

Dominik Bartels wird durch einen Abend führen, der unter dem Motto steht:

Dichten über Gott und die Welt!

Vier Theologen Brigitte Mattasuch, Madeleine Landré, Peter-Christian Schmidt und Torsten Pappert wollen mit ihren nur wenige Minuten dauernden Beiträgen das Publikum überzeugen. Ihr Thema: Keine Engel.

Sie dürfen sich in jeder Form äußern - nur Hilfsmittel sind nicht zugelassen.

Das Publikum wird dann am Ende festlegen, wer diesen Preacher Slam gewinnt.

Und dazwischen werden die Musiker und Liedermacher Daniel Fernholz und Christoph Knop - angelehnt an das Thema - mit eigenen Liedern mehr als "nur" Musik machen.



Dominik Bartels ist Autor und hat die Besucher der Kirche schon mit Texten bei der Luther Trilogie überzeugt. Torsten Pappert, Jugendpastor in Hannover, ist durch die Abendkirche in Harenberg bekannt. Neue Gesichter dieses Abends sind Madeleine Landré, Theologie-Studentin aus Göttingen, Peter-Christian Schmidt, Pastor in Garbsen und Brigitte Mattasuch, Pastorin im Michaelis-Kloster in Hildesheim. Die Musiker Daniel Fernholz und Christoph Knop müssen einfach an diesem Abend dabei sein, sind sie doch schon mehrfach "dabei gewesen".

Peter-Christian Schmidt hatte sofort die Idee, einen Text über den Song von Rammstein "Engel" zu machen.

Und vielleicht gibt es an diesem besonderen Abend noch einen Überraschungsgast.





Eintritt: 12,--

Vorverkauf: Petri & Waller, Hannoversche Str. 13A, 30926 Seelze

TOTAL Tankstelle, Harenberger Meile 39, 30926 Seelze, Harenberg

Karten immer auch in begrenzter Zahl an der Abendkasse