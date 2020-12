12xk - Keep on swinging!

Wiebke Albrecht und Lars Bernsmann - die Überschrift des Abends ist Programm dieser beiden Musiker! Das Duo wird eine Mischung aus Jazz-Klassikern wie zum Beispiel

von Duke Ellington, George und Ira Gershwin und Cole Porter, sowie auch Stücke des

Brasilianers Antonio Carlos „Tom“ Jobim präsentieren. Dabei stehen ihre stets ausgelassene

Spielfreude und ihre sympathische Art, mit dem Publikum zu kommunizieren, im Vordergrund.



Wiebke Albrecht ist in der Wedemark aufgewachsen, hat in der Gemeinde ihren

musikalischen Weg als Kind mit Klavierunterricht und dem Gospelchor Bissendorf begonnen. Sie ist mit verschiedensten Musikern und Formationen in den Bereichen Latin, Jazz und Chanson aufgetreten und gibt seit mehr als 20 Jahren selbst Gesangsunterricht.



Lars Bernsmann ist ein gefragter Jazzgitarrist aus Hannover. Geboren 1987 in Göttingen, lebt und arbeitet er in Hannover, wo er 2009 zum Studieren an der HMTMH zog.

Zahlrieche Auftritte führten ihn ins In- und Ausland. Er ist auch als Studiomusiker in verschiedenen Stilen tätig. Sein Schwerpunkt ist der swingende Jazz in der Tradition USamerikanischer Gitarristen wie Herb Ellis, Joe Pass und Kenny Burrell. Bernsmann verfügt

über ein bemerkenswertes Repertoire an sog. Jazz Standards. Sein musikalisches Können erweiterte er auf das Saxophon. So erschlossen sich in Jazz Standards von Gershwin, Duke Ellington, Cole Porter sowie des Bossa Nova Komponisten Antonio Carlos Jobim. Daraus entwickelte sich der Spaß an eigenen Kompostionen.



Eintritt 14,--

Vorverkauf: Petri & Waller, Hannoversche Str. 13A, 30926 Seelze

TOTAL Tankstelle, Harenberger Meile 39, 30926 Seelze, Harenberg

Karten nur an der Abendkasse sofern nicht im Vorverkauf bereits vergriffen.

Begrenzte Sitzplätze.