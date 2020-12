12xk - Karneval der Kulturen

Das ist das neueste Programm des Duo Images mit Helen Dabringhaus an der Querflöte und Negin Habibi an der Konzertgitarre.



Die beiden renommierten Musikerinnen bringen unterschiedlichste Musiktraditionen zu einem berauschenden Fest der Klänge zusammen - haarscharf an der Grenze zur klassischen Konvention. Hier vereinen sich indische Musik mit Wiener Klassik, brasilianische Choros mit französischem Impressionismus. Getragen wird dieser bunte Reigen durch die musikalische Entdeckerlust und Stilsicherheit zweier Meisterinnen ihres Faches.



Negin Habibi wurde 1982 in Teheran geboren und stammt aus einer Schriftsteller - und Literaturübersetzerfamilie. Aufgewachsen in mehreren Ländern (Iran, Frankreich, Weissrußland, Deutschland), ist sie schon früh mit verschiedenen Kulturen in Berührung gekommen. Auch ihr musikalischer Werdegang ist bis heute ebenfalls von einer großen Diversivität und Offenheit geprägt. Sie begann ihre Ausbildung in klassischer Gitarre im Alter von zwölf und spielte nebenher E-Gitarre in Rockbands. Im Jahr 2001 nahm sie das Musikstudium an der "Hochschule für Musik und Theater Leipzig" auf und beendete es 2005 an der HMTM Hannover in der Klasse von Prof. Frank Bungarten mit Bestnote. 2008 folgte das Konzertexamen an der Hochschule für Musik Luzern, ebenfalls summa cum laude. Während des Studiums besuchte sie zahlreiche Meisterkurse bei namhaften Musikern wie Stephen Stubbs, Fareed Haque und Markus Stockhausen. Als gefragte Solistin und Kammermusikerin mit reger Konzerttätigkeit im In-und Ausland, Konzertreisen führten sie u.a. in die USA, in die Niederlande, nach Belgien, Irland, Österreich und nach Bhutan.



Helen Dabringhaus begann ihre künstlerische Ausbildung an der Hochschule für Musik,

Theater und Medien Hannover in der Flötenklasse von Vukan Milin und schloss das

Masterstudium in der Klasse von Marina Piccinini 2016 mit Bestnote ab. Ihre zusammen mit MDG veröffentlichte Diskographie enthält zahlreiche Ersteinspielungen, z.B. die Fantasie op. 55 von Carl Frühling oder die mit den Solisten der Parnassus Akademie aufgenommene Flötenkammermusik von Bernhard Molique. Die SACDs wurden mehrfach ausgezeichnet, beispielsweise mit der „Klassik Heute Empfehlung“ (Rendezvous, The Young Beethoven, Johann Wilhelm Wilms Vol. 1) und der „AUDIOphile Pearl“ (Rendezvous, Bernhard Molique: Kammermusik Vol. 2).



Der Eintritt ist frei!

Um einen "Scheinwurf" zur Fianzierung der Kulturreihen der Kirchengemeinde wird gebeten.

Begrenzte Sitzplätze! Keine Pause.