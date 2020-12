12xk - Karikatur, Klavier und kluge Verse

Ein vergnüglicher Abend mit Wilhelm Busch und Musik. Wilhelm Busch, “der Urvater” des modernen Comic, wer kennt ihn nicht oder hat nicht von ihm gelesen? Hören viele nur die Namen seiner „Helden“ Max und Moritz, Schneider Böck, Witwe Bolte oder Fips der Affe, erscheinen die Figuren gern lebhaft vor den eigenen Augen. Heute erscheint der Meister der spitzen Feder “höchstpersönlich” vor IHREN Augen, wenn Sie sich in der Kirche einfinden.

Dargestellt von Rainer Künnecke, wird Meister Busch über seine Kindheit in Wiedensahl erzählen, seinen krummen Lebenslauf, der ihn von Ebergötzen über Luethorst nach Düsseldorf, Antwerpen und München führte. Und ebenso wird das geneigte Publikum erfahren, wie sein erster Bestseller „Max und Moritz“ in verrauchten Kneipen entstanden ist und dann das Licht der ganzen Welt erblickte.

Inspiriert von der musikalischen Untermalung wird er in seinem Tagebuch blättern und aus Jugend- und Kindheitserinnerungen vorlesen.

Doch dieser unverwechselbare Mensch ist nicht nur Herr des spitzen Bleistiftes, sondern auch ein Meister der spitzen Zunge! Einige Proben wird er ihnen in Form seiner Gedichte, Aphorismen und Ausschnitte aus seinen Bildergeschichten geben.

Auf alle Fälle wird es ein kurzweiliger, amüsanter Abend nach dem Motto „Was beliebt, ist auch erlaubt“ oder „Humor ist, wenn man trotzdem lacht“.

Die Pianistin Christina Worthmann studierte an der HMTM Hannover und erhielt außerdem wichtige künstlerische Impulse durch mehrere internationale Meisterkurse,u.a. bei Peter Feuchtwanger, Thomas Quasthoff und Charles Spencer. Engagements als Korrepetitorin bei nationalen und internationalen Gesangswettbewerben haben ihr künstlerisches Handwerk weiter präzisiert.

Ihr leidenschaftliches Interesse an der Vielseitigkeit der musikalischen Sprache spiegelt sich in ihren Tätigkeiten wieder: Klassische Liedbegleitung und Kammermusik bilden einen Schwerpunk. In mehreren Ensembles ist sie darüber hinaus seit vielen Jahren mit spartenübergreifenden Formaten, in denen sie unterschiedliche musikalische Stile und auch Improvisation verbindet, auf der Bühne präsent.

Rainer Künnecke tritt in Hannover regelmäßig als „Gottfried Wilhelm Leibniz“ und „Carl von Linné“ auf, ist in Seelze als „Reitergeneral Michael von Obentraut“ unterwegs und stellt zahlreiche andere Persönlichkeiten der lokalen Geschichte dar. Seit drei Jahren spielt er das Theaterstück „Haarmann lädt zum Dinner“ im Leibniztheater und ist mit Christina Worthmann in verschiedenen gemeinsamen Projekten aufgetreten, zum Beispiel in der „Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens“.



Eintritt 14,--

Vorverkauf: Petri & Waller, Hannoversche Str. 13A, 30926 Seelze

TOTAL Tankstelle, Harenberger Meile 39, 30926 Seelze, Harenberg

Karten nur an der Abendkasse sofern nicht im Vorverkauf bereits vergriffen.

Keine Pause