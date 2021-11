12xk - Kammermusikalische KlangKollaboration

Die für diese Veranstaltung geltenden Corona-Regeln finden Sie auf der Webseite der Kirchengemeinde: https://barbara-kirchengemeinde.wir-e.de/termine

Diesind in ihrer Literaturauswahl äußerst vielseitig.Neben Originalkompositionen für Celloquartett beinhalten ihre Programme auch zahlreicheBearbeitungen und so erstreckt sich ihre musikalische Bandbreite über verschiedenste Stile und Epochen. Sie enthält klassische Stücke (z.B. Serenaden und Concerti), Neue Musik, verschiedene Tänze und Volksweisen, Weltmusik, aber auch Ragtimes und Jazz. Die von Publikum und Presse gleichermaßen gelobten Tourneen führen das Ensemble seit Jahren durch ganz Deutschland.Dank ihrer abwechslungsreichen Konzertprogramme erfreuen sich Die Vier EvangCellisten einer großen Beliebtheit bei Jung und Alt. Freuen Sie sich auf klassische Stücke (Originalkompositionen für Celloquartett) und zahlreiche Bearbeitungen verschiedenster Stile und Epochen, wie z.B. verschiedene Tänze und Volksweisen, Weltmusik, aber auch Ragtimes und Jazz. Einen besonderen Schwerpunkt in ihrem musikalischen Schaffen sehen Die Vier EvangCellisten in der Interpretation von Opernliteratur.Wenn Künstler kollaborieren, dann hat dies in der Regel weniger mit dem Verbünden gegenden Feind zu tun, wie es die Geschichtsbücher schreiben, sondern vielmehr mit Zusammenarbeit. Taktisch klug - in welcher Taktart auch immer - versuchen die Vier EvangCellisten sich eher im Zusammenhalt gegen das untypische Genre, denn Originalliteratur für vier Violoncelli gehört nicht zu den häufigsten musikalischen Schauplätzen. Freuen Sie sich neben klassischen Stücken, Opernadaptionen und kleinen Ausflügen in den Jazz also auch auf fremdländische Traditionelle und Tänze.Eintritt 18,--Vorverkauf beginnt am 13. des Vormonats!Vorverkauf: Petri & Waller, Hannoversche Str. 13A, 30926 SeelzeTOTAL Tankstelle, Harenberger Meile 39, 30926 Seelze, HarenbergKarten nur an der Abendkasse, sofern nicht im Vorverkauf bereits vergriffen.