12xk - Kabarett Christian Morgenstern

Reinhard Röhrs - Ein Musikkabarett mit humoristischem Tiefgang



Seit 1979 beschäftigt sich Reinhard Röhrs sehr intensiv mit Christian Morgenstern, reiste ihm teilweise nach, um nachzuempfinden, wie und wo er lebte. Diese Art von Seelenverwandtschaft, gepaart mit meinen Erfahrungen als Musiker in verschieden Bands, Orchestern und Theatergruppen ergibt ein literarisches, musikalisches, kabarettistisches Programm. In diesem abendfüllendem Programm werden Leben und Werk des bekannten Dichters in zeitgemäßer Form darstellt. Seine Texte werden vertont als Chanson, jazzig, bluesig gesungen.

Von sich selbst sagt Reinhard Röhrs: „Musik ist mein Leben.“

Obwohl niemand in seiner Familie Musik gemacht hat, wollte er nie was anderes machen. Seine Eltern tolerierten sein musikalisches Interesse mit Argwohn, unterstützten es aber nicht. Doch er ist ihnen dankbar, dass sie ihn gelassen haben. Sein erstes Geld verdiente er als Tischlerlehrling und konnte sich so endlich privaten Musikunterricht leisten: Gitarre, Klavier, Kontrabass, Gesang bei verschiedenen Lehrer/innen. Reinhard Röhrs spielte in vielen Bands und einigen klassischen Orchestern. Heute ist er froh, dass er schon seit über 30 Jahren ausschließlich mit Musik seinen Lebensunterhalt verdienen kann und ihm Musik mit all seiner Vielseitigkeit immer noch Spaß macht.



