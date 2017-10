Wenn sich "Schwerenöterei" der Lebensqualität in den Weg stellt, dann wird deren Quelle versiegt . . .

. . . nur mal so für mich allein, ganz unbeschwert dahingesponnen !

zum "French Kiss" einladende Lippen -Dem Hopfensaft am Dienst der Durstlöscherei -Gewagten Gedankengängen zum Beschreiten -Den Gefühlswelten und ihrem Spektrum. . .. . . sich an Hoffnung nährendem Optimismus -Unbändige Gelüste erweckenden "Sirenen" -Der Leidenschaft verpflichteten Trieben -Unwiderstehlichen weiblichen Attributen. . .. . . dem feurigen Leben und dessen Flammen -Der unbiegsamen Aufrichtigkeit für Wahrheit -Dem strahlenden Sonnenschein und seiner Wärme -Sich für Dunkelheit verbürgenden Nächten . . .. . . Meinungsvielfalt und deren "Zinsen" -Der sich zum Atmen anbietenden Luft -Religiösen Kreisen für deren Gottesglauben -"Eggheads" für deren Nachhilfestunden . . .. . . dem Hahnenschrei am frühen Morgen -Vielstimmigen Chören der Unbeschwertheit -Weiblichen Wesen für`s geteilte Glück -Der myheimat-Redaktion für ihren Genius . . .WIRvom RAINER.