Was die Gruppen "Alles über Musik und Tanz" und "Bundesliga Fußball" gemeinsam auszubaden haben !

Höchste Zeit also, das "Kind" erneut

ungeschminkt beim Namen zu nennen.

einmalfestzumachen.. . . sind sie doch sympthomatisch für einederen Administratoren und Mitgliedern dieihrer Gruppen ebenfalls. . . denn sie fügen sich ohne aufzumucken ins offenbar Unabänderliche. Ihrer Resignation Rechnung tragend - nicht erst seit gestern.In den Gruppenundliest man neuerdings überund von denÜberflüssig zu sagen, daßetwas mit einer Jugendfeuerwehrwas mit Musik und Tanz am Hute hatte oder hat . . .dank meines defizitären Allgemeinwissens (sowohl Gegenwart wie unsere reiche Geschichte betreffend)"Jeder wahre Gedanke trage ein Universum in sich,", wie Feuchtersleben einmal bekundete, habe ich es hiermit. . . dieses "universale" Geschehen auf myheimat. Stellvertretend für Gruppenmitglieder, denen diese auf myheimat. . . betreffsBeiträge . . . ebenfalls allerletzte Reserven an duldsamer Nonchalance und Verständnis abverlangen.. . . oder solltesich nur und ausschließlich auf das Lecken diverser Süssigkeiten beschränken?