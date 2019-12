Warum ist so oft eine Windmühle als Motiv auf den Spekulatius ?

Andere Spekulatius-Motive gehen allerdings nicht auf den Nikolaus zurück. Etwa die Windmühle, die sich in beinahe jeder Spekulatius-Packung versteckt. Das Gebäck hat seinen Ursprung in den heutigen Niederlanden. Die Menschen dort wollten wohl Abbildungen aus ihrem Land auf den Spekulatius bringen - etwa die in den Niederlanden häufigen Windmühlen.