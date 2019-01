WARUM immer nur den lieben Gott, Ricarda Huch oder den "Polterkopf" Herbert Wehner zitieren ?

Silke M.

. . . von A bis Z . . . der SEHR 👍👍👍 gesunde Menschenverstand !!!

Sonnenblumen verbreiten gute Laune, finde ich. Aber alles zu seiner Zeit.Wenn es das ganze Jahr Sonnenblumen gäbe, wären sie nichts mehr besonderes. Der Sommer wird schon kommen, genau wie alle anderen Jahreszeiten auch ;-) Jetzt haben wir nun einmal Winter und das ist auch gut so. Ich selbst möchte in keinem Land leben wo ich um die Jahreszeiten betrogen werde und den ganzen Tag und dass ganze Jahr die Sonne von oben knallt und man am Morgen schon 30 Grad hat. Wer jetzt schon den Sommer will und danach jammert ist sich der Schönheit der Jahreszeiten gar nicht bewusst