Warum ich auf myh´t NICHT glücklich bin . . . weil ich nicht vergessen kann, was nicht zu ändern ist !

nicht wenigen von euch ebenfalls auf den Wecker gehen . . . im Köpfchen herumschwirren sollte.. . . dann müsst ihr die sich dafür anbietenden Gründesuchen.Denn mit grosser Wahrscheinlichkeit habt ihr euchden weitgestreuten Erwartungshaltungen jene von allerbester Unterhaltung und gedanklicher Fülle geprägtendie das gleichermassen quietschvergnügte wie informative Geschehen auf diesem Portal prägen.zu einer Zeit in der die sich uns gegenwärtig aufdrängelnde Neuzeit noch vor der Tür stand,die bestenfalls an zwei Händen abzuzählen waren, bietet das weltweite Netz vonin der Gegenwart ein Alternativprogramm an, dessen magnetisierende Begleiterscheinungen uns alle beim Schlafittchen nehmen.unausbleiblichDas tägliche uns auf myheimat konsumierende Geschehen, macht da keine Ausnahme. Unaufhörlich heranflutendelassen das Heute schneller zum Gestern gedeihen, wie es uns lieb sein sollte.. . . das den eigenen Kopf über Wasser haltende Bemühen ist leichter gedacht wie getan.dessen ich mich hier bedienen möchte, bietet sich diean. Weiß wovon ich rede, dennaus dem Vollen schöpfen könnenden Gruppe, bin auch ich mitbetroffen.. . . egal wie unglaublich das klingt . . .Nicht beschränkt auf die Vergangenheit und Gegenwart. Sondern mit beharrlicher Bestimmtheit. Denn des Guten ist nie genug . . . wie im Leben so auf myheimat.. . . womit sich die Frage . . .obwohl diese es eigentlich verdient hätten . . . dank meiner vorstehendsich eigentlich von selbst beantwortet haben sollte.von mir hier angesprochenenschon wieder nicht so, wie ihr es seht ???LG vom lieben Rainer.