Unsere >>> Wahl des "myheimatlers des Jahres" !!! . . . gewürzt von allerhand nachvollziehbaren und einigen sehr merkwürdigen Begleiterscheinungen.

Ein myheimatler machtda seine Chance gewählt zu werden "null" ist.Meine Wortwahl "Beteiligung sollte selbstverständlich sein" und "Nichtmitmacher solltenlassen", erregte Stirnkräuseln. Nehme das auf meine Kappe.myheimats "Salz in der Suppe" (Lebenselixier) nannte 3Möglicherweise weil die im Falle des Falles sie würden gewählt, sich dann auch freuen könnten. Hmmm . . ."Will niemanden zurückstellen",seine Nichtteilnahme. Obwohl er selbst schon einmal als "myheimatler der Woche" gewählt wurde. Auf Kosten anderer, die "zurückgestellt" wurden.Da ich ausgerechnet auch in derWahlwerbung" machte, wurde mir eine verbale "Ohrfeige" zuteil. Eine von der höflichen Sorte.komplimentierende "gute Idee diese Wahl", dienten sich als Balsam für meine Wunden an. Bedanke mich für dieses "Heilserum". Gleicht einer erfrischenden Brise.myheimats Beletage schenkt dieser Wahl bisher keine Beachtung. Sie möglicherweise deshalbliegen lassend", weil es ihrist. Hmmm . . .Meine dekorative Seiteüber einen Mangel an Zuwendung. Das Wahlgeschehen würde die Zeit konsumieren, dich ich ihr schulde.Der Vorwurfwurde eingeworfen. Aus meiner Sicht ein "falscher Einwurf".Musste mich per PN anmahnen lassen, daß diese WahlBekenne mich dazu - habe dank meiner verspäteten Einsicht, nun selbst daran zu schleppen.LG vom schon seit Tagen an nagenden Einsichten knabbernden Rainer. Doch bekenne mich zu meiner Unvollkommenheit . . .